Il lato vintage ed elegante della Versilia alla moda

Il nome della Versilia e della sua roccaforte, Forte dei Marmi, luoghi unici ed esclusivi che hanno mantenuto il loro fascino quasi indenne nel corso dei decenni, incastonate fra le Alpi Apuane, il mare Tirreno e la pineta, è sufficiente per dare lustro ai ricordi, passati e presenti, di un aspetto particolare della dolce vita all’italiana.

Forte dei Marmi, costruito per volere di Michelangelo Buonarroti nel passaggio attraverso il quale si trasportavano i marmi provenienti dalle Apuane, si dimentica da sempre dello scandire del tempo, quella ricchezza che forse oggi ai più manca maggiormente.

Il periodo di splendore e il più elegante, la Versilia l'ha avuto negli anni Sessanta e Settanta, dove lussuose ville e prestigiose residenze estive ospitavano, quasi nel segreto, aristocratici, imprenditori, politici, personaggi famosi e tutta la parte dell’Italia che amava la discrezione e gli appuntamenti cadenzati come sacri rituali.

Le riunioni di famiglia, la colazione al bar e la passeggiata con il cane alla versiliana - tranne il mercoledì mattina dedicato al famoso mercatino di piazza Marconi - la pedalata in bicicletta verso la spiaggia, il bagno con il pattino, lo spaghetto con le arselle a mezzogiorno, le focaccine del pomeriggio in piazzetta, il giro per le boutique artigianali, le feste e le cene nelle case private e talvolta la serata mondana con la musica dal vivo a La Capannina (il più antico locale notturno ancora attivo dal 1929) o i concerti all’indimenticato locale La Bussola Domani.

In una raffinatezza sottotono, che forse è il vero segreto della longeva migrazione e di quel diritto di appartenenza di coloro che vi sono fedeli perlomeno da molti decenni e qualche generazione.

Bellezza, qualità della vita e privacy, tre eccellenze unite insieme che sono davvero difficili da replicare in qualsiasi altro luogo, con lo stesso immaginario e sogno che si allunga all’infinto e ispira da sempre imprenditoria signorile e artisti e fa nascere amori estivi, come quelli raccontati nel film icona Sapore di Mare di Enrico e Carlo Vanzina.

In questa destinazione, fra le più affascinanti per il proprio codice e la particolare affezione, inspiegabili a chi davvero non l’ha vissuta per generazioni, i marchi fanno a gara per mettere un segno e una radice, perlomeno stagionale.

Apre questa stagione un nuovo spazio Dior, all’interno di un’esclusiva villa del Novecento, nel cuore di Forte dei Marmi, completamente rinnovata da Officina Alviti e dall’artista Cristiano Alviti, all’interno, nel giardino e nelle due terrazze che ospitano lounge estive e ombrelloni. Qui si celebra il virtuosismo dell’artigianato, le creazioni immaginate da Maria Grazia Chiuri e Kim Jones e tutta l’art de vivre cara a Dior.

Foulard, scialli, parei, rifiniti a mano, sensuali e leggeri come l’aria, eredi di un patrimonio di ricerca e creatività firmato Faliero Sarti e Monica Sarti, si trovano nella boutique in via Carducci, uno dei nuovi punti vendita della azienda toscana di Campi Bisenzio. La scelta è incredibile, dal foulard rettangolare «Forte dei Marmi» in stile cartoon in collaborazione con l’illustratore Paolo Fiumi, i maxi-foulard della collezione Flow(ers) del fotografo Francesco Dolfo, quelli con le foto architettoniche dell’artista Massimo Listri o le immagini evocative in digitale tratte dall’archivio della New York Public Library.

Beachwear e haute couture dialogano nella capsule Angelo Tarlazzi x Vilebrequin che mitrare l'eleganza vacanziera. I motivi tie & dye e il senso del drappeggio dello stilista italiano incontrano lo spirito estivo di Vilebrequin.

In Versilia non sono gli yacht, i nightclub o il lato luxury della moda a dettare la silenziosa legge del piacere di dimorare in riva al mare.

Gli ultimi protagonisti del tempo che fu sono gli stabilimenti balneari, a latere dei ristoranti blasonati e degli hotel vintage rivisitati, il restante baluardo e ritrovo codificato, dove come una volta, e purtroppo sempre di meno, si sussurrava la propria presenza e si stringevano accordi d’affari, poi mantenuti, con una stretta di mano.

Scholl, marchio americano di calzature e zoccoli in legno e prodotti per la cura dei piedi risalente al 1899, si stabilisce al celebre Bagno Annetta della Versilia, riconosciuto per le sue caratteristiche strisce bianche e azzurre, portando un'edizione limitata del sandalo Pescura proprio nelle due nuance iconiche.

Restaurato di recente e di proprietà della Famiglia Bocelli, il bagno Alpemare ospita una capsule esclusiva di costumi da bagno, beachwear e accessori curati dalla stilista Raffaela D’Angelo, in una attitudine vintage e romantica e al contempo assolutamente contemporanea, grazie all’uso di materiali, applicazioni ricercate (pizzi, stampe, micro disegni, ricami manuali) e tecniche di ultima generazione, 100% Made in Italy. Tutti realizzati nei colori bianco e azzurro, binomio capace di trasmettere il fascino leggendario di Alpemare.

Le inconfondibili righe sono il tema anche del marchio Gallo presso il Beach Club dell’Augustus Hotel & Resort, una istituzione a Forte dei Marmi che conserva lo charme dell’estate versiliese chic e rilassata, in una sapiente alchimia fra heritage, design e moda.