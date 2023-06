Lubiam, eccellenza made in Italy nel menswear sartoriale d’alta gamma, torna a Pitti Uomo con le sue linee - Luigi Bianchi (Cerimonia, Flirt, Sartoria), L.B.M 1911, Gabriele Pasini - anticipando le collezioni primavera/estate 2024.

Una serie di proposte in grado di unire l’heritage e il savoir-faire alla ricerca per proposte sempre più performanti, capaci di rispondere a una clientela in costante crescita (+14% in Italia, +23% all’estero) e sempre più giovane.

Proprio per questi ultimi nasce la speciale capsule L.B.M. 1991 Blackout, che sapientemente interpreta il minimalismo e la modernità del bianco e nero, attraverso capi dai volumi slim dove la lana è protagonista, in sapienti giochi di armature. I pantaloni sono morbidi, gli smoking da abbinare alle sneakers e l’aggiunta del denim diventa rottura definitiva con il passato.

«Blackout è una linea di abbigliamento pensata per chi ha fatto della moda la propria passione e ricerca una stile moderno e al passo con tempi» spiegano da Lubiam. «Ogni modello è personalizzato dall’inizio alla fine: le fodere, i bottoni e le etichette rappresentano il brand grazie alla loro essenzialità e riconoscibilità mantenendo il minimalismo che le caratterizza. Il black and white diventa un vero e proprio stile di vita inconfondibile.

Esplora l’interpretazione di giardini e fiori dell’arte impressionista la collezione primavera/estate 2024 firmata L.M.B. 1991. Proposte eleganti e raffinati dove i colori rimandano alle tele di Monet e Renoir - «artisti che attraverso le proprie opere hanno descritto situazioni quotidiane mantenendo un’eleganza raffinata e sottile» - tra pennellate libere e intense che si trasformano nelle impunture delle giacche, in tagli curati e modelli leggerissimi.

La palette di colori è così ispirata ai toni della terra e ai fiori, con tonalità pastello e accese sfumature di marrone, beige, glicine, azzurro, verde salvia e avorio.

Grande attenzione è data all’outerwear che porta con sé un importante focus rispetto a pelle, jersey e jersey tecnico, aggiornati per realizzare modelli all’avanguardia e dal caratteristico sapore casual.

I tessuti, certificati e di pregio, sono punto di forza della collezione, così come le calzature, rinnovate con nuove proposte, dalla classica norvegese alla calzatura sfoderata con laccio in caucciù.