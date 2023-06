Pitti 104: tra dinamismo e relax nella natura

Ci sono alcune caratteristiche che accomunano quasi tutti i marchi presenti alla 104esima edizione di Pitti Uomo, la voglia di una positiva rilassatezza, colori prevalentemente naturali oppure molto vivaci, una imprescindibile leggerezza nelle vestibilità e un allure chic che mescola sapientemente heritage e innovazione.

Quando si tratta degli stili più dinamici e atletici e dei look casual o sportivi, le sopracitate qualità si amplificano nei guardaroba, derivati da incredibili fatture tecnologiche o portati al medesimo eccezionale risultato anche con filati e materiali super naturali e sostenibili.

Il mood è la trasversalità dei look da weekend e da viaggio, che attraversa ogni fase del giorno e della settimana, anche se si resta in città. Tessuti reversibili, nylon impalpabili, dettagli sporty-chic e workwear, per capi fluidi e comodi eppure modellabili sul corpo.

È una «no stress season» che attinge il meglio del ben vestire, dell’intelligenza high tech, del savoir faire della manifattura e del virtuosismo del riciclo e della sostenibilità.

La bella stagione concentra su alcuni pezzi chiave le proposte da comparare, giacche a vento, giacconi zippati, piumini, polo e t-shirt, pantaloni sportivi, shorts, costumi da bagno e una intensa produzione di sneakers.

Linee essenziali e pulite per le proposte di Herno, anche in tela canvas monogram, mentre Paul&Shark punta sulla tecnologia Typhoon che garantisce impermeabilità, resistenza a vento e acqua ed elevata performance.

Saverio Moschillo lancia un nuovo piumino Husky iperleggero e con design a piccoli rombi, che permette di non perdere la piuma interna, accompagnato dalle iconiche polo con logo e da altri pezzi in collezione che rimandano ai piaceri e hobby delle reali e nobili famiglie inglesi.

Altra label di tendenza, Richmond X, ricca di contaminazioni stilistiche, evoluzione di John Richmond in chiave giovane e contemporanea, ha una parte di capi sportivi dalla identità stilistica forte con leitmotiv il logo.

La fusione tra sensualità della moda e forza dello sport condensa l’essenza di Bikkembergs ispirata al mondo del tennis e con una maglieria dipinta da street artist.

Anche per Fila F Box Collection, i capi sportswear e outdoor per celebrare i 50 anni dell’iconico logo F Box ruotano intorno al tennis, in un connubio tra performance e stile vintage.

Si prosegue coi piumini light di Suns, le t-shirt effetto seta in nuance piene e vitaminiche come i costumi da bagno e i dettagli di colore che illumino le nuove sneakers del marchio.

Anche Ciesse Piumini segue il trend rilassato dei globe-trotter, con capi pratici e leggeri, nuovi disegni trapunta, tessuti soft shell e una speciale collezione LAB01 che coniuga l’animo sportivo e lo spirito d’innovazione.

La capsule di Cycle è preparata con l’artista Sexs Dreams che dipinge la tela attraverso trattamenti e lavaggi, abrasioni e scoloriture, dall’aspetto vintage.

Due proposte da viaggio sono firmate da People of Shibuya: Teshio, trench doppiopetto in morbido tessuto giapponese stretch e anti-piega, e Isamu, giacca doppiopetto in tessuto tecnico ultra-light sensitive, richiudibile in una comoda pochette interna.

La collezione «Lost Colors» di Ecoalf guarda al Mare d'Aral e focalizza l’attenzione sullo spreco dell'acqua. Ne nascono la prima T-shirt e felpa in cotone riciclato che consentono di risparmiare oltre mille litri del primario elemento.

Il gruppo WP Lavori In Corso da sempre predilige marchi autentici legati alla vita all’aperto; ne sono un esempio i giubbotti di Baracuta e il guardaroba Filson comprensivo di accessori indispensabili.

Dal Giappone arriva Snow Peak sia con la parte moda che una serie di attrezzature da campeggio ed escursionismo.

Sempre legato alla sua anima outdoor, Napapijri presenta la Circular Series, una capsule completamente riciclabile, disegnata da Moreno Ferrari.

Lo stile outside è scelto anche da True Tribe, che ripensa con originalità i codici della moda trekking senza trascurare l’immagine cool, e da Keen che propone un approccio moderno alle calzature per l'outdoor, ergonomiche e sostenibili.

Versatilità e personalizzazione sono le principali caratteristiche di Vibram LockSystem, una calzata a sabot o sandalo componibile, facilmente assemblabile e disassemblabile in pochi passaggi, senza l’impiego di collanti o solventi e trasformabile con materiali differenti.

Esordio in fiera per Arena, proprio nell’anno del suo cinquantesimo anniversario, pronto per virare verso allargato lifestyle, cominciando con le linee beachwear, realizzate in collaborazione con The Woolmark Company. La lana Merino va in acqua, performante e sostenibile, con boxer leggeri ad asciugatura rapida, resistenti all’acqua salata e al cloro. In versione femminile ci sono bikini e costumi interi con tessuto navetta e anti-UV. Il guardaroba vacanziero si completa di lunghi giacconi, felpe reversibili in nylon e cotone, bermuda e pantaloni sporty, mini-abiti e tute catsuit. Speciale la collaborazione mare firmata da Marcelo Burlon e County of Milano, ricca di stampe grintose.

Il beachwear artigianale di Fiorio fa un viaggio nelle più belle località marine del sud, decorato con cuciture resistenti, asole, taschino sul retro e coulisse in vita.

Sensibile alle avanguardie, MC2 St. Barth incontra con Red-Eye e insieme sperimentano l’intelligenza artificiale nel fashion design delle immagini scelte a decoro.

Il mondo vintage a fumetti è quello scelto da In the box per tutta la serie di calze e per l'abbigliamento casual, in allegra compagnia dei personaggi di Walt Disney.

«By the sea» è lo slogan di D.A.T.E. e delle sue sneakers bicolore K2, dentellate nella suola e pronte per escursioni e avventure.

Le running «Daddy Shoes» ovvero il soprannome dato al modello Boston Classic Legend di Lotto Leggenda presentano una tomaia in suede con effetto ‘rovesciato', leggero rip-stop e dirty finishing, per uno stile d’ispirazione retrò. Si tratta di una moda che i più giovani stanno riscoprendo con crescente interesse, destinata a diventare una tendenza delle prossime stagioni.

Il gruppo Galizio Torresi riporta le sneakers Monoway nei padiglioni di Pitti, un prodotto versatile e dall'anima underground, ispirate agli iconici anni Ottanta. Anche qui ci sono croste colorate e spugne, mixate su morbide nappe stone washed.

Lo sport e il gioco in tutte le sue forme consente alla collezione di ginniche Ellesse di entrare in una dimensione creativa, dai modelli tennis anni Settanta a quelli anni Ottanta che uniscono a contrasto sport e sartorialità.

Chiudono la rassegna, le comodissime Wushu Ruyi, fra le fashion sneaker più vendute nel mondo. La calzata e la camminata sono esemplari, studiate sulla flessibilità e sull’energia che occorrono nelle arti marziali, discipline di tecniche atletiche e di pensiero.