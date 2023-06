Paris Fashion Week: alla ricerca della propria identità

Un’esplorazione all’insegna della riscoperta del proprio essere, così «Toute première fois» la nuova collezione di EGONlab, ci spinge «per la prima volta in assoluto» a riscoprire le nostre forme mettendo in discussione il genere e la propria identità. Viene presentata una sartorialità diversa ma traboccante di charme, con scollature ribelli e sensuali dal tocco punk. Denim e pelle sono scelti per outfit inebrianti su una passerella dove non ci sono regole e a parlare è solo la mascolinità nascosta dell’uomo.

Acne Studios ci dà il benvenuto nel guardaroba del Grand Tour dei giovani del XXI secolo, dove la voglia di sperimentare cresce e tutto diventa più eccentrico.

«Per la primavera ho pensato a come i giovani uomini del XVII secolo facessero il "Grand Tour" per visitare importanti destinazioni in Europa e tornare a casa più colti. Ho fatto un viaggio a Venezia. Mi ha ricordato che quando si viaggia si sceglie di mettere in valigia i propri capi personali, che si mescolano con pezzi nuovi, magari indumenti storici, o con merce acquistata in un negozio per turisti. Si sperimenta con quello che si ha in valigia - ti senti libero di cambiare la tua identità e di essere più eccentrico con il tuo stile» racconta il direttore creativo Jonny Johansson.

Cercando e mescolando l’antico con il moderno, le silhouette acquisiscono strato e creano dei contrasti giocosi e irriverenti. Il denim è protagonista assoluto, evergreen perfetto per ogni situazione, e viene proposto in alcune varianti, rivestito in argento antico o avvolto dal monogramma del marchio questa volta su denim color sabbia. Le stampe ci riportano a viaggi futuristici, marmo italiano, stelle veneziane e vecchi sfondi delle cartoline vengono messe a contrasto con stivali sporchi di fango e altre stampe distorte.