Paris Fashion Week: uomini a confronto

Wearable fashion. Ovvero una moda facile da indossare, che può accompagnarci in tutti i momenti della vita. Un’evoluzione della tendenza «quiet luxury» di cui tanto si parla, soprattutto sulle piattaforma social (149.5 milioni di visualizzazioni su Tiktok, ndr).

Anche gli stilisti più visionari, gli eccentrici, sembrano cedere al fascino della semplicità. Ed ecco che JW Anderson per la collezione primavera/estate 2024 firmata Loewe presenta blazer, cappotti, camicie classiche, polo in maglia, twin-set, maglie argyle, jeans e chinos. Una «semplicità apparente inganna l’occhio» si legge tra le note della sfilata, ma nonostante i giochi di proporzioni, le paillettes e quei top immaginati come giganteschi campioni di tessuto - spilli compresi - è facile immaginare questa collezione su persone diverse, corpi diversi, in tanti momenti della giornata. Della vita.

È invece un vero e proprio inno al lusso sussurrato quello di Hermes che presenta la sua collezione primavera/estate 2024 come un paradiso in cui rilassarsi e trovare sollievo dal trambusto della città.

L’estate è serena e gioiosa, l'aria è fresca, l'allure è inequivocabilmente sensuale, e così Véronique Nichanian porta in passerella camicie leggere tagliate in materiali tecnici semitrasparenti, a scacchi con un motivo a griglia e abbinate a pantaloni altrettanto ariosi. Le giacche dei completi non sono aderenti, lasciando spazio per respirare letteralmente e metaforicamente.

Le camicie di seta stampate con gli iconici design vintage della maison danno un tocco giocoso e ironico, così come gli hot pants - in lino - le giacche trasparenti e i blazer doppiopetto e capispalla in rete microporosa con zip.





