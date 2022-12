Quattro magnifici make-up per le Feste firmati Armani

Eleganza, grazia e perfezione, sono questi i principi che ispirano Linda Cantello, International make-up artist Giorgio Armani che prepara quattro look glow per le feste invernali.

«Power Fabric è il fondotinta a lunga tenuta dal finish di porcellana che nasce nel backstage delle sfilate. Comincio sempre dalla pelle, incarnato impeccabile e dall'aspetto naturale. La sua formula a lunga tenuta è stata sviluppata sulla base di indicazioni molto precise da parte di Giorgio Armani per soddisfare al meglio ogni requisito» dichiara la stylist.

Il make-up Armani non nasconde e non trasforma, è pensato per mettere in risalto la bellezza di ciascuno e si avvale di formulazioni create con tecnologie avanzate: dai rossetti incredibilmente intensi agli ombretti luminosi, il mascara ad ultra definizione e i fondotinta molto leggeri, prodotti fra i preferiti dei make-up artist raffinati che sposano la filosofia dell’aspetto sano, della applicazione semplice e dei risultati impeccabili.

I pigmenti e le texture sono pensati per essere sovrapposti e sfumati in modo che l’applicazione sia personalizzata e istintiva.

Fondamentale alla creazione dei look per le feste, il nuovo fondotinta Power Fabric +, con coprenza 24 ore e finish impalpabile, offre una sensazione di comfort e leggerezza, senza necessità di ritocchi nel corso della giornata, permettendo di rivelare la luminosità dell’incarnato.

La sua texture si trasforma da liquido a polvere ed è no-transfer – anche indossando la mascherina – e resistente all'acqua, al sudore e al calore, potenziato di protezione solare filtro SPF 20.

Ci sono ben 22 colori per la scelta precisa del proprio specchio cromatico dell’incarnato, coadiuvati da un correttore, Power Fabric Concealer, disponibile in sei tonalità versatili a modificare le imperfezioni, dalle occhiaie agli arrossamenti e le macchie.

Per il finish si può applicare con la punta delle dita o con un pennello Armani, Fluid Sheer ideale a replicare una luminosità sfumabile e modulabile.

Linda Cantello è consapevole di quanto potere abbia uno sguardo intenso e una bocca elegantemente definita.

Ispirati all’architettura dell’occhio, gli eyeliner, gli ombretti e i mascara Armani lavorano insieme per dar vita a occhi seducenti e decisi.

Le palette di ombretti coprono uno spettro cromatico che va dai colori tenui e naturali a quelli più vivaci e ad alta intensità, sempre con formulazioni morbide e setose.

Oltre un decennio fa, Armani ha aggiunto alla collezione il rossetto Rouge d’Armani originale, rendendo questo colore labbra un classico moderno. Oggi il prodotto si declina in balsami, rossetti, lucidalabbra di altre intense sfumature a lunga tenuta, perché, dice lo stilista, «per ogni donna c’è un rossetto Armani perfetto».

Le modelle Madisin Rian e Barbara Palvin, fotografate da Mikael Jansson con la regia di Jaïr Sfez, interpretano i quattro beauty look per il make-up delle feste: The Charismatic, The Powerful, The Luminous e The Magnetic look.

Per il primo, The Charismatic look, si suggerisce di provare Luminous Silk Foundation #5, erogando due pump di prodotto sul dorso della mano e poi con un pennello per fondotinta Armani applicarli dal centro del viso verso l'esterno, sfumandolo in direzione del collo e dell'attaccatura dei capelli, per uniformare l’incarnato. Infine posare due tocchi sotto ciascun occhio e sfumare con la punta delle dita, picchiettando.

Mettere il rossetto Lip Power 400 prima sul labbro inferiore, quindi premere leggermente le labbra tra loro. Definire l'arco di cupido disegnandolo con la forma a goccia del rossetto e seguire il contorno delle labbra per creare la forma desiderata.

Per gli occhi, il segreto è Eye Tint 11 Rose Ashes e 12 Gold Ashes, da stendere con l'applicatore su tutta la palpebra e sfumare i bordi con la punta delle dita, procedendo poi con un altro strato per ottenere un colore più intenso.

Con la punta dell'applicatore, la tonalità 12 va messa nell’angolo interno dell’occhio e sfumata con la punta delle dita per aggiungere luminosità.

Passare più volte il mascara Eyes To Kill Classico per dare definizione e volume alle ciglia.

Per gli altri tre make-up look i passaggi sono i medesimi ma cambiano alcuni prodotti.

The Powerful Look usa per il viso e il mascara le medesime tonalità, ma disegna le labbra con Lip Power 109 Intimate in modo tenue e delicato, aumentando l’intensità negli occhi con Eye Tint 10 Senso e 11 Rose Ashes.

Il viso di The Luminous Look viene preparato con Luminous Silk Foundation e Concealer 15; le labbra colorate con Lip Power 404 Tempting e gli occhi con Eye Tint 10 Senso e 27 Sunset. Qui si usa anche la matita Smooth Silk Eye Pencil nella tonalità 12 per disegnare una linea nella piega della palpebra a dare profondità e definizione allo sguardo.

L’ultima proposta, The Magnetic Look, sempre con Luminous Silk Foundation e Concealer 15, preferisce una tonalità Glow per le labbra, Lip Maestro 532, la matita nella tonalità 4 con intensità smokey e gli ombretti Eye Tint 53 Garçonne e 54 Sienna.