I profumi, miscele di moda, desideri e potere magico olfattivo

I produttori e distributori di fragranze (e cosmetici) fra i più rinomati - si citano qui Euroitalia, Coty Luxury e Interparfums – sono da sempre co-autori dello sviluppo e della trasmissione del potenziale dei marchi del lusso, che raccontano i loro valori ispiranti, le emozioni e i sogni delle proprie estetiche anche attraverso il potere magico di miscele sotto forma olfattiva.

La cura dedicata a queste fragranze molto speciali e iconografiche, estesa in diverse sfumature ai packaging, alle bottiglie contenitore, ai visuals, al marketing e alla comunicazione, parte dagli ingredienti, lavorati per risvegliare tutti e cinque i sensi e catalizzare il desiderio e l’intelletto con un magnetismo dalla forza quasi primordiale.

Si inserisce in questo importante mercato la casa di moda Brunello Cucinelli, fondata nel 1978 dall’omonimo stilista e imprenditore e quotata al Mercato Telematico di Borsa Italiana, all’esordio con i suoi primi profumi in collaborazione con EuroItalia.

Il marchio che ha optato per un lifestyle peculiare a tutto tondo, combinazione tutta italiana di modernità e di artigianalità, ha scelto come player un’altra eccellenza del Made in Italy, guidata dal 1978 da Giovanni Sgariboldi e dalla sua famiglia, cresciuti nella Beauty Industry come polo che vuol valorizzare e trasformare concetti e idee in icone di bellezza.

Brunello Cucinelli e Giovanni Sgariboldi

Lo testimoniano le partnership nel lusso con Versace, Moschino, Missoni, DSquared2, Dolce&Gabbana, John Richmond e, dal 2022, con il contratto per gestire in maniera esclusiva le fragranze maschili e femminili del marchio Michael Kors a livello mondiale.

I profumi «Brunello Cucinelli pour Femme» e «Brunello Cucinelli pour Homme» sono gli ultimi nati da questo meticoloso culto del bello e dei valori artigiani, ispirati alla terra umbra, all’arte medioevale e alla spiritualità.

La fragranza per la donna, nata dall’incontro tra Brunello Cucinelli stesso e il naso Daphné Bugey, sceglie una preziosa semplicità, esaltata da note di castagna, di agrumi (bergamotto, mandarino, fiore d’arancio), di pepe rosa e da legni pregiati.

La controparte maschile, ricca della sapienza del maestro profumiere francese Olivier Cresp, dà voce al gusto Cucinelli tramite l’essenza di cipresso, di ginepro e di altri ricercati ingredienti come l’angelica, il pepe nero, la salvia sclarea e lo zenzero.

L’imprenditore di Solomeo ha commentato: «Sono particolarmente lieto di annunciare questa nuova produzione che vede aggiungere alla eleganza della nostra Casa di Moda due profumi, elisir che ritengo di grande valore, considerati nella storia, sia dall’oriente antico sia fino all’occidente moderno, che hanno affascinato donne e uomini accompagnando la loro vita. Mi piace pensare al profumo moderatamente utilizzato, come una carezza, che dona insieme fiducia e una visione a colori del mondo».

Gli attori Julia Garner ed Elliot Page e il musicista A$AP Rocky sono i protagonisti della nuova campagna dedicata alle emblematiche fragranze «Gucci Guilty Pour Femme e Pour Homme», seguite dall’art director Christopher Simmonds insieme con il fotografo Glen Luchford. Queste nuove, complesse e disinibite miscele di sensualità sono firmate dal gruppo Coty Luxury Prestige brands, che include anche altre produzioni per Tiffany, Roberto Cavalli, Miu Miu, Marc Jacobs, Jil Sander, Chloè, Burberry, Lacoste e Calvin Klein, insieme ai marchi del gruppo Lancaster e ad altri prodotti di questa società quotata alla Borsa di New York dal 2013. Il suo portafoglio di partnership sempre in crescita ha permeso a Coty Inc. di posizionarsi a livello mondiale al primo posto per le fragranze, al secondo nei colori professionali per capelli e lo styling e al terzo posto nella cosmetica.

Creati per rispecchiarsi l’uno nell’altro nelle loro eleganti simmetrie siglate dal logo Gucci con la doppia G intrecciata, i nuovi flaconi si presentano in una tonalità d’oro brillante per la donna (con energia fresca sprigionata da mandarancio, bergamotto, pepe rosa, lillà, rosa, ambra e patchouli) e in grigio metallizzato per l’uomo (aroma sensuale sviluppato da fiori d’arancio, limone, pepe, neroli, lavanda, cuoio, cedro e incenso) e si aggiungono alle precedenti edizioni della famiglia Gucci Guilty.

Altro lancio per la Maison, è l’inedito «Gucci Bloom Eau de Parfum Intense», portavoce di una nuova visione di femminilità inarrestabile, creata dal Maître Parfumeur Alberto Morillas, un incantesimo floreale che prende forma dalla miscela fra bocciolo di gelsomino, tuberosa, fiori d’arancio, patchouli e muschio.

Il flacone squadrato laccato nero richiama un’eclissi totale di luna e porta una etichetta che rappresenta un giardino notturno al quale si ispira la fragranza, raccontata dalle ambassador, l’attrice e regista Anjelica Huston, la cantante e cantautrice Florence Welch, l’attrice Jodie Turner-Smith e la designer Susie Cave, riprese nella campagna dalla fotografa Floria Sigismondi e dal direttore artistico Christopher Simmonds.

Altra Casa di Moda che arricchisce la sua narrazione con una edizione olfattiva, Ferragamo presenta un nuovo capitolo della collezione di profumi Signorina: «Signorina Libera», vibrante e attraente interpretazione della figura emancipata e indipendente della signorina moderna. L’essenza, creata in collaborazione con il maestro profumiere Jérôme Epinette, rappresenta l’universo vivace e poliedrico della unicità declinata al femminile, un concentrato floreale gourmand che include pera vellutata, bergamotto, elemi, rosa, prugna, iris, zucchero rosa e legni di cashmere e d’ambroxan.

La confenzione è un elegante raggio di giallo sole, dal flacone in vetro coronato da un tappo con finitura oro, all’inconfondibile fiocco in un tessuto, prodotto in collaborazione con Interparfums Inc., società fondata nel 1982 a cui si apoggiano, fra gli altri, Boucheron, Coach, Donna Karan, Jimmy Choo, Lanvin, Rochas, Moncler, Montblanc, Oscar de la Renta, Ungaro e Van Cleef & Arpels. La peculiarità di questo altro colosso della bellezza è la gestione dell'intero ciclo di vita dei prodotti, dalla creazione alla distribuzione internazionale, compresa la selezione degli strumenti promozionali e di comunicazione.