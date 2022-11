La carica dei marchi beauty natural & green

L’ispirazione arriva certamente dalle grandi tradizioni che guardano bellezza e benessere come un tutt’uno olistico, alchimia e scienza erboristica in Occidente, Ayurveda e saperi millenari dal Giappone e dalla Corea, in primis, in Oriente.

Non è più solo un trend di passaggio ma una vera e propria rivoluzione del settore beauty che sempre di più impiega forze, risorse e comunicazione nella ricerca, progettazione e divulgazione di prodotti green, dagli ingredienti ai packaging, differenziandosi in due macrodirezioni per quanto riguarda le lavorazioni dei preparati: un rigoroso ritorno alla tradizione naturalista oppure in sinergia con le ultime tecnologie.

Un mondo tutto da scoprire che punta alla concezione intrinseca del lusso, potente nel contenuto e minimale nel contenitore, eppure fascinoso e di design, con prodotti finalmente universali, adatti sia al mondo femminile che a quello maschile.

Dal Giappone si tramanda una fragranza aromaterapica che innalza lo spirito e un elisir guaritore. La prima, Hito, è pronta a divulgare le straordinarie proprietà dello yuzu, il profumato agrume, insieme a rosa, peonia e fico, fluendo fra corpo e ambiente con la stessa armonia dello scorrere dell’acqua in un giardino zen.

Il secondo, Eau de Ki, è il segreto di bellezza e anti invecchiamento che si tramanda da millenni di generazione in generazione e unisce oli essenziali orientali con erbe officinali in una lozione idratante creata con un processo simile alla maturazione del sakè, la bevanda ancestrale giapponese.

Un'altra lozione purificante è Ruhaku che assicura detersione e idratazione profonda, poteri antiossidanti e lenitivi, composta da una formulazione a base di foglie di gettou, sale marino, minerali, uva di mare (una speciale alga) e altri ingredienti di origine naturale.

Raffaella Grisa, fondatrice di Shibui, il marchio che raccoglie e distribuisce le eccellenze giapponesi di cui sopra, propone la sua linea naturale per viso e corpo Wa:it, fondata sui principi della slow cosmesi nipponica ma prodotta interamente in Italia. Prima etichetta Carbon Negative europea, sostenibile e vegana, composta da sei referenze, incluso uno scrub setoso, un burro idratante e un olio multiuso illuminante.

Le ricette si basano sul sapere dell’antica Ayurveda e fanno di Subtle Energies, marchio fondato da Farida Irani in Australia, dei veri e propri preparati clinici naturali.

Dall’unione fra aromaterapia clinica, medicina aromatica, terapie Bowen e altre modalità, e con la consulenza del guru dell’Ayurveda di fama mondiale, il professor PH Kulkarni, le linee viso e corpo sono composte da oli unici di cui non si sentiva ancora parlare, concentrati e distillati con altissimi standard di purezza, come quelli di Zafferano, Kwenda, Gul Heena, Rhukhus.

Il gruppo di skincare coreana My Beauty Routine suggerisce, come da loro tradizione, una doppia routine quotidiana di bellezza, un rituale cadenzato che integra i prodotti della pulizia e detersione, agli scrub, maschere, sieri, gel, creme e finish protettivi solari.

Di giorno in consistenze più leggere e protettive, la sera più ricche e consistenti, in moda a avere i maggiori benefici durante la rigenerazione notturna. Sul portale vi è il meglio dell’offerta Made in Corea e alcune nuove linee signature dedicate al bodycare e all’haircare create con gli stessi concetti ma prodotte in Italia e che possono trasportare i benefici della spa e dell’haircare a casa propria.

Rituals Cosmetics è un brand che si dedica al benessere sostenibile e personale nel settore della bellezza e del lusso riportando in auge i gesti di cura quotidiana quali momenti più significativi del lifestyle contemporaneo. Ogni prodotto si ispira a un’antica tradizione e ne mantiene i principi naturali e le formulazioni, essendo la company fondata nel 2000 un’orgogliosa B Corp certificata, impegnata anche sul fronte sociale e ambientale. A Milano ha da poco aperto la sua boutique della bellezza numero 1.000, in corso Buenos Aires 16, al centro dello shopping cittadino, dove poter provare anche le ultime edizioni limitate di Soulful Rituals, citate da Dagmar Brusse, creative director Rituals: «Che si tratti di leggere un libro o di concedersi un lungo bagno a casa, riteniamo sia importante ritagliarsi del tempo per se stessi, facendo tutto il possibile per donare più equilibrio a corpo, mente e spirito. Piuttosto di seguire uno status symbol e un successo materiale, pensiamo sia più importante concentrarsi su ciò che conta davvero: amore, felicità e riconoscimento della propria fortuna».

Le tre Limited Edition speciali comprendono un shower gel, una crema corpo, una candela aromaterapica e gli stick per la aromadiffusione: la linea Love è pensata per stimolare il benessere e condividere l’amore; Happiness rilassa lo spirito e stimola la positività; Good Fortune intensifica il rilassamento mentale e concentra su una vita soddisfacente.

«Ci siamo sentiti dei ribelli quando abbiamo sviluppato i cosmetici non convenzionali Dr. Hauschka» ha commentato Elisabeth Sigmund, co-fondatrice dagli anni 1967, in quanto non era uso consueto lanciare sul mercato la cosmesi naturale. A 55 anni di distanza, il brand continua a sostenere la capacità della pelle di nutrirsi e rinnovarsi avvalendosi delle proprie forze, supportata con gli impulsi adeguati formulati nei prodotti Dr. Hauschka.

La crema detergente e la lozione tonificante presentano tutt’oggi le ricette di allora, così come la stupefacente crema per il viso che nutre, protegge e rinforza la pelle secca e sensibile, preservando la disidratazione.

Ultimo nato, invece, il balsamo detergente ha una texture innovativa gel-to-milk, leggero e semplice da usare, pensato con la medesima accuratezza di una tradizione che dura da decenni e lavora materie prime coltivate in qualità biodinamica nel giardino di piante officinali dell'azienda o nella propria azienda agricola Demeter.

Hormoon è la prima linea di skincare, 100% Made in Italy, che sincronizza la cura della pelle con le fasi ormonali, nata da una idea delle farmaciste Fabrizia Grimaldi e Francesca Peggion. Detergenti e creme di origine naturale, con a base la Moringa, pianta famosa per la sua azione fortemente antiossidante e protettiva costante anti inquinamento atmosferico, insieme a un mix di ingredienti bilanciati che rispondono alle esigenze della pelle in un determinato periodo.

That’so Beauty Innovation-Nature unisce la tecnologia all’amore per la natura, progetto di Quadra Group, team specializzato nella cosmesi di alta qualità nel rispetto della tradizione del Made In Italy. Le sue miscele «Fast Beauty» donano risultati di bellezza immediati grazie alle preziose materie prime selezionate provenienti da agricoltura biologica e all’aiuto della tecnologia nel potenziarne il rilascio dei principi attivi. La linea viso comprende Anti-Aging Infusion Day Cream che combatte i segni del tempo e Anti-Aging Infusion Night Cream, un nutriente che aiuta la rigenerazione della pelle durante le ore notturne; entrambi con le varianti più light, in base all’età e alle esigenze di ognuno.

Il prodotto per gli occhi, Eye Revitalizer Smooth Effect, rilascia gocce di siero rivitalizzante e levigante, un toccasana perfetto per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

Anche la linea corpo Innovation-Nature comprende più referenze, latte con oli preziosi, l’innovativo fango-scrub tonificante, il trattamento snellente

La cosmesi Vita Vitae unisce natura, scienza e responsabilità per dare vita a una gamma di prodotti skincare all’avanguardia, rispettosi della persona e dell’ambiente, grazie al suo approccio olistico, sano e naturale. Il progetto nato nel 2020 da due giovani imprenditori, Carlo Alberto e Veronica Maccan, su basa su l’Aurovitina Pro Vitis (o APV Complex), un complesso innovativo a base di mosto d’uva bianca concentrato, resveratrolo e olio di vinaccioli, dalle eccezionali proprietà protettive e anti radicali liberi.

I prodotti skincare Vita Vitae comprendono un siero viso giorno, un siero viso notte, una crema viso 24H, un detergente delicato, il tonico e uno scrub delicato, pensati per agire in sinergia nella beauty routine quotidiana.

I loro potenti concentrati proteggono la pelle dalle aggressioni ambientali esterne, la rendono purificata e rivitalizzata, idratata e morbida, quasi setosa, restituendole luce e compattezza.

Con canale distributivo in farmacia, dove tornare per i vuoti resi, in una collaborazione di economia circolare grazie al Gruppo Hera, l’etichetta green Rouji propone formule di bellezza che contengono fino al 95% di ingredienti di origine naturale, anche nel caso del kit per make up mascara, matita occhi, blush viso, ombretti e rossetti.

Una volta terminato un prodotto, è possibile acquistare solo la ricarica interna delle creme HydraPro, antirughe, della linea Cellulite Trattamento SPA, contro il gonfiore e la ritenzione, o dei prodotti ProBiotic HairCare, essenziali per l’equilibrio del cuoio capelluto e contrastare problematiche come caduta, sebo e forfora.

Il brand italiano di skincare naturale Yasae propone i suoi prodotti multifunzione e genderless che traggono ispirazione dalla filosofia minimalista asiatica, vegan-friendly, prodotti in Italia. Sei i preparati base che coprono tutte le esigenze, di detersione, idratazione e rigenerazione, e per tutti i tipi di pelle, usati insieme per arrivare a ridare idratazione e luminosità e sconfiggere le aggressioni subite dall’epidermide.

Skin Booster Serum, in particolare, agisce sul rinforzo della superficie del viso, nutrendola e tonificandola in profondità.

Ancora due donne, Valeria Ferrara e Tina Lombardi, avvocatesse ed esperte in ambito farmaceutico, sono le fondatrici di Le Lumie, una start-up beauty fondata su un modello di economia circolare che collabora con centri di ricerca e università. Il marchio, tradotto dal dialetto siciliano, significa «I limoni» per omaggiare questi frutti baciati dal sole e gli altri prodotti della terra.

In particolare, la collezione di prodotti di bellezza Amabile - crema viso rimpolpante, crema occhi illuminante, siero rassodante alla vitamina E e un olio supremo – contiene anche estratti dagli scarti dell’uva, ricchi di polifenoli, potenziati con nanotecnologie per dare i maggiori benefici nello stimolare le proteine di longevità, il collagene e gli altri antiossidanti.

La tecnologia al servizio della natura firma la prima linea di Bioline Jatò ad alta concentrazione di attivi chiamata Therra Fusion. Rigorosi standard hanno fatto ottenere la certificazione biologica da parte di ICEA (Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale) a questi prodotti superfood per la pelle. I cocktail di ingredienti come frutti, bacche, spezie, semi si uniscono al Ginseng e al Tè verde, tramite processi di fermentazione e bioliquefazione molecolare, in modo da ottenere fitocomplessi ricchi di principi attivi facilmente assorbibili dalla pelle e dunque altamente efficaci.

Interessanti le maschere per viso, collo e decolleté, da massaggiare qualche minuto e poi risciacquare, lo spray viso tripla protezione contro luce blu, inquinamento indoor e outdoor, ispirato dalla fotoluminescenza delle piante, il siero multiattivo viso e occhi che rinforza l’integrità della barriera cutanea, la crema idratante e protettiva multilivello e antistress.

Made in London e acquisito nel 2018 da Istituto Ganassini, The Organic Pharmacy crea formule innovative in vitro nei suoi laboratori di ricerca in modo da assicurare efficacia e potenza agli attivi naturali e biologici.

Ultimo nato, Carrot Butter Cleanser è un burro detergente dalla texture compatta che si scioglie a contatto con il calore delle mani, trasformandosi in olio setoso e avvolgente.

A base di carota, rosmarino e calendula, scioglie efficacemente impurità o make-up, stimola la microcircolazione sanguigna ed effettua una leggera esfoliazione, rendendo la pelle ancora più ricettiva ai trattamenti successivi.

Altre naturali erbe officinali compongono maschere viso, trattamenti per contorno occhi e per labbra, booster idratanti, sieri antoiossidanti e creme anti rughe elasticizzanti effetto lifting.

Nato da un’intuizione di Elisa Barlaam Pucci, il marchio di bellezza EUBI fonda il suo know how sulle proprietà dall’asparago, vegetale che già in epoca romana era considerato un potente rigeneratore e portatore di nuova linfa. Gli studi portati avanti con la sezione biologia e botanica dell’Università di Tor Vergata hanno confermato le proprietà curative apprezzate dai Latini per questo ricco fitocomplesso composto da flavonoidi, antiossidanti e vitamine e che ha un ruolo protettivo nei confronti dello stress ambientale, in particolare quello ossidativo. Le eccezionali proprietà nutraceutiche contenute nelle molecole dell’asparago agiscono contro la stanchezza della pelle, la perdita di luminosità, la ridotta produzione di collagene e l’ispessimento cutaneo.

La materia prima è stata estratta in forma alcolica, acquosa e in lipo per poter formulare ogni prodotto con i principi necessari al tipo di azione: un siero, una crema e una mist, a cui si aggiungeranno a breve un burro labbra, un contorno occhi e labbra, una crema ricca da utilizzare di giorno o di notte, un booster rigenerante in perle dalle proprietà calmanti e antiossidanti, da effettuare per sette giorni, per esempio, prima di un grande evento.

Tutte le texture sono leggerissime e si assorbono immediatamente.

Per chi fosse curioso di capirne di più sugli ingredienti attivi che la natura offre, ci si può recare al Giardino Sperimentale di Piante Officinali del Dottor Pier Giuseppe Nicola Farmacista, esperto di fitocosmetici di montagna nel suo laboratorio-giardino ad Aosta.

Il figlio Andrea Nicola, anche egli farmacista, mostrerà in loco le sue formulazioni bio e le piante autoctone che vivono in zona e da cui si estraggono i principi attivi creati a chilometro zero. L’azienda produce circa 50 referenze di fitocosmesi da ricette create in casa, tutte naturali e con materie prime pure, tipo il timo varico e la stella alpina.

«Perfezionista» si chiama il siero oleoso per ottenere un incarnato disteso e luminoso; «Strategica» la crema antirughe, «Esigente» il fluido giovinezza per gli occhi, «Magnifico» il fluido corpo rigenerante e «Climatica» lo speciale antismog intenso (in vendita anche negli store di Eataly).

A base di miele di lavanda della Provenza, la linea Nuxe Reve De Miel trasforma un potente mix di molecole attive di questo tesoro naturale unito a oli botanici in quantità generose e avvolgenti, dal profumo delizioso.

Le note proprietà riparatrici del miele che donano idratazione alla pelle secca sono ideali nella stagione fredda, infatti fra i best seller ci sono proprio il balsamo labbra e le crema mani, svelati in una nuova formula realizzata con ingredienti 100% di origine naturale, con tesori concentrati dell’alveare, come propoli e cera d’api, insieme alla Centella Asiatica, nota anche come «erba della tigre», rinomata nella medicina tradizionale cinese per l’efficacia lenitiva e riparatrice.

Anche i prodotti di beauty care nei templi della ospitalità scelgono di puntare su dal design essenziale e vintage che contengono però nuove e moderne skincare efficaci. Un esempio è la neo nata linea Soho Skin di Soho House, ideata per ripristinare l’energia cellulare della pelle e offrirle gli strumenti per reagire al meglio agli stimoli della vita quotidiana.

La gamma è universale e dedicata alle esigenze dei clienti che sono circa 118.000 nel mondo. Queste formule intelligenti sono state studiate per snellire le routine e offrire risultati trasformativi per ognuno dei prodotti fatti con una combinazione unica di principi attivi e vegani.

Il Soho Skin Concentrate ripristina l’energia della struttura delle cellule cutanee, attivando il collagene e l’elastina all’interno degli undici prodotti funzionali in gamma.

Un detergente crema-schiuma, un Trattamento 24/7 liftante e levigante, un siero calmante, la crema viso multitasking e protettiva, il balsamo labbra idratante, la crema occhi, una maschera detox, un esfoliante liquido, l’olio per il viso, la crema notte e, naturalmente, il gel da barba.

«In Soho House – conclude Aalish Yorke-Long, managing director Soho House Retail – siamo costantemente ispirati dai nostri membri: sono loro a motivare i cambiamenti delle Soho House nel mondo. Per noi è stato importante coinvolgerli in questo percorso verso una skincare sostenibile e basata su una economia circolare e abbiamo applicato questi principi sia alle formulazioni che al packaging della nostra nuova linea signature».