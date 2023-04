La tendenza beauty del momento: il lip oil

Labbra idratate, luminose e rimpolpate. La promessa contenuta in un flacone di lip oil non può che convincere anche i più scettici. Con una crescita dell’interesse del 116% rispetto all’anno precedente e un volume di 326.000 ricerche mensili, l’olio per le labbra si pone di diretto al centro degli ultimi trend in fatto di make-up.

È difficile definire l’esatto momento in cui i lip oil sono diventati protagonisti del mercato della cosmetica. C’è chi attribuisce la diffusione del trend all’interesse sempre crescente per il mondo del K-beauty, ma c’è anche chi riporta il successo dell’olio per labbra negli USA riconducendolo all’estetica «glazed» (glassata come una ciambella, ndr) resa popolare da Hailey Bieber. C’è poi la componente TikTok - cresciuto del 200% nel 2022, secondo i dati raccolti da Lefty - che, con le sue recensioni, è in grado di lanciare tendenze. Basti pensare che i video con l’hashtag #diorlipoil superano abbondantemente il mezzo miliardo di visualizzazioni.

Ma ci sono anche altri due macrotrend che possono aver, indirettamente, influito sul successo dei lip oil. Il primo è quello del ritorno agli anni Duemila, la cui estetica prevedeva labbra luccicanti grazie all’utilizzo di lipgloss (e una buona dose di glitter). Il secondo è quello della «skinification» del make-up che prevede un approccio più olistico al trucco, con l’obiettivo di raggiungere quell’ideale di bellezza autentica le cui radici affondano nella cura e nell’attenzione per se stessi.

Una bellezza più pulita - già sui social il termine «clean girl aesthetic» supera i 3.7 miliardi di visualizzazioni - che però non si scosta completamente dal passato recente, quello che ha visto il debutto sul mercato di Kylie Jenner con i suoi kit di rossetti matte e matite labbra. Se infatti il finish opaco è ormai da dichiarare “out”, la tendenza di “disegnare” fuori dal contorno labbra naturale (#overlininglips vanta 133.8 milioni di visualizzazioni du TikTok) continua a regnare sovrana. La make-up artist Mary Philips ha ribattezzato il look «Bratz Pout» (proprio come le celebri bambole degli anni Duemila) e l’effetto rimpolpante dei lip oil non fa che esaltare questo tipo di immagine.

Best seller tra i lip oil è sicuramente il Dior Lip Glow Oil a base di infuso di olio di ciliegia, studiato per proteggere, valorizzare ed esaltare a lungo il colore naturale della labbra. «Associando una formula trattante, delle tonalità piacevoli e ammalianti e una texture splendente e che permette di modellare le labbra, Dior Addict Lip Glow Oil crea labbra luminose e incredibilmente sensuali» dichiara Peter Philips, direttore creativo e dell’immagine del make-up Dior.

Disponibile in otto colorazioni, le più vendute sono «Pink» e «Rosewood». Ad aggiungere all’incredibile fama del prodotto, il servizio di serigrafia, che permette di personalizzare il flacone con il proprio nome.

Rare Beauty, il brand di bellezza creato dall’attrice e cantante Selena Gomez, ha recentemente lanciato sul mercato il suo «Soft Pinch Tinte Lip Oil», un prodotto dalla formula innovativa che dona colore alle labbra anche quando svanisce l’effetto dell’olio. Creato con olio di jojoba e olio di semi di girasole, è disponibile in otto tonalità che vanno dal rosa, al marrone e al pesca - Hope, Happy, Joy, Serenity, Affection, Delight, Wonder e Honesty - che corrispondono alle stesse tonalità del famoso Liquid Blush, virale su TikTok e che ha contribuito all'affermazione del marchio Rare Beauty.

È arrivato in Italia, in esclusiva da Sephora, il lip oil a base di miele firmato Gisou, un trattamento per le labbra con il 99% d'ingredienti di origine naturale, infuso di miele Mirsalehi, un complesso di oli e acido ialuronico per levigare, rimpolpare e sublimare le labbra esaltandone il colore naturale.

Promette una brillantezza straordinaria il lip oil di r.e.m. beauty, marchio fondato da Ariana Grande, anch’esso disponibile in esclusiva da Sephora. Formulato con un derivato dell'olio di cocco, noto per le sue proprietà ultra-idratanti, lascia la bocca liscia e setosa dopo ogni passata. Disponibile in quattro varianti, ognuna offre una profumazione unica, dalla menta alla lavanda.

Utilizza olio di ciliegia dolce ed estratti di ciliegia di Barbados e di ciliegia selvatica il lip oil firmato Fenty Beauty mentre il «Magic Lip Oil Crystal Elixir» di Charlotte Tilbury, infuso di cristalli, promette labbra più piene del 70% in 28 giorni.





Dior Beauty