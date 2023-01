K&Q by Dolce&Gabbana, in coppia come Re e Regina

Nuova coppia in profumeria, quella di un Re e di una Regina, due fragranze firmate Dolce&Gabbana con un unico slogan: insieme, regniamo.

Femminile, raffinata e potente, Q by Dolce&Gabbana vuol far esprimere a ogni donna la sua passione, la forza, il talento e la potenza, esattamente come la controparte, K by Dolce&Gabbana, entrambe creazioni delle parfumeur Daphne Bugey e Nathalie Lorson.

Dedicati anche alle Regine che decidono di voler trovare e sedurre il loro Re, e viceversa. L’elisir femminile è legnoso e fruttato, a base di limone di Sicilia, arance rosse, ginepro, cardamomo, latte di fico, geranio, salvia sclarea, lavanda, con l’aggiunta di una scintilla di peperoncino piccante.

Il profumo maschile, legnoso e aromatico, si sviluppa su un’elegante base di legno di cedro, ardente patchouli e terroso vetiver, intensificata e amplificata da bacche di ginepro, agrumi, pimento, con una vibrante nota fumé di legno nagarmotha.

Entrambe carismatiche e generose, le due scie di profumo avvolgono i sensi in un abbraccio vigoroso ed energizzante, entrambi persistenti nelle ultime focose note dalla personalità forte, sensuale ed elegante.

Tutti e due i flaconi sono in vetro laccato (sfumato blu per lui e sfumato ciliegia per lei) e vogliono arrivare nell’intimo, al cuore, ma anche lasciare nei dintorni un maestoso e inconfondibile ricordo, non a caso i tappi simboleggiano le corone in argento brunito e oro brillante impreziosito dalla rispettiva gemma colorata.

Non si tratta semplicemente di un’ode alle relazioni amorose, può essere interpretato anche come una celebrazione della amicizia, dei sodalizi e delle unioni importanti.

Perché due, insieme, diventano invincibili e moltiplicano le infinite possibilità derivanti dalla loro unione.

Ci devono credere e provare, tutti i Re e le Regine in circolazione, perché questo è il momento di unire le forze, liberare nuove energie e passare all’azione.

La bellezza sotto forma di fragranza porta avanti il tema del Made in Italy nel mondo, signature di K&Q by Dolce&Gabbana e in linea con tutti gli altri loro progetti e prodotti di savoir-faire.

Anche la campagna di comunicazione sottolinea l’importanza di imparare a condividere la propria essenza con chi è in grado di infondere energie per rinvigorire l’anima, elevare lo spirito e prendere insieme in mano il proprio destino.

La coppia audace e invincibile si ritrova nella storia, in un vasto e caldo paesaggio, in corsa l’uno verso l’altro, prima di avvolgersi in un abbraccio carico di energia.

Lui è un Re, lei è una Regina, le loro conquiste in solitaria appartengono al passato; ora, insieme, possono arrivare molto più lontano.

Al di là del romanticismo, la campagna parla delle potenzialità che derivano dall’incontro tra due personalità straordinarie, che si tratti di amici, partner o amanti.