Dieci creme viso con SPF da provare

I raggi solari sono attivi sia d’estate che d’inverno. Se infatti gli UVB sono maggiormente presenti durante i mesi caldi e possono essere schermati dall’atmosfera e dalle nuvole, quello a cui bisogna prestare attenzione sono i raggi UVA che passano attraverso l’atmosfera e sono presenti tutto l’anno. Sono loro i principali responsabili dell’attività dei radicali liberi, quindi della formazione di rughe, perdita di elasticità, tono e luminosità della pelle.

L’utilizzo quotidiano della crema solare diventa così fondamentale per evitare il foto invecchiamento dovuto a una cattiva esposizione ai raggi ultravioletti. Non solo, scegliere il giusto SPF può aiutare a idratare la pelle, uniformare l’incarnato e preparare il viso al trucco. Ma qual è il prodotto più adatto per la vostra skincare routine? Ecco dieci proposte, provate per voi da Panorama.

Parte della linea «Acid Regeneration» firmata Becos, il Fluido Anti-Età BB con SPF 30 offre una doppia azione: nutriente e anti-età. Con vitamina E (che contrasta i radicali liberi e l’invecchiamento cutaneo) e acido 18 beta glicirretico (con azione calmante e lenitiva), questo formulazione lascia la pelle prodotta e nutrita. I pigmenti contenuti nel prodotto aiutano poi a mimetizzare le imperfezioni della pelle offrendo un colorito uniforme, fresco e luminoso, secondo il 95% delle donne.

La crema protettiva viso Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics con SPF 50+ è forse uno dei prodotti più chiacchierati dell’ultimo anno. Disponibile in Italia sulla piattaforma di e-commerce Notino.it, questa crema protettiva viso con probiotici assicura un’elevata protezione dai raggi solari, idratando al tempo stesso la pelle. La composizione cremosa, arricchita con estratti fermentati di riso e di cereali, che sono ricchi di vitamine B, C, E, amminoacidi e minerali, è piacevole da applicare, si fonde meravigliosamente con la pelle e le fornisce il nutrimento necessario.

Miamo, brand di cosmetici funzionali nato da due farmaciste, presenta all’interno della sua gamma «Skin Concerns» un prodotto chiamato «Pigment Defense», un siero con protezione alta e ad ampio spettro SPF 50+, indicato per la pelle sensibile e soggetta a iperpigmentazioni. Formulato con filtri UV e con attivi specifici per mitigare i danni da luce blu, raggi IR e inquinamento, il siero è poi arricchito da vitamina C che riduce la visibilità delle macchie, Zinco PCA che regola la produzione di sebo e con Estratto di Olea Europaea antiossidante. La texture colorata dona, infine, alla pelle un finish matte e un colorito uniforme.

Cosa c’è di più comodo di uno stick per proteggere la pelle dai raggi solari nell’arco di tutta la giornata? Bionike Sun Defence Stick con protezione SPF 50+ è perfetto da riapplicare anche tra un meeting e l'altro. La sua texture morbida e trasparente lo rende ideale per tutte le zone sensibili e la sua formulazione a base di burro di Karatè, cere vegetali e vitamina E offre una sensazione unica di comfort sulla pelle.

Keys, la linea di prodotti firmata da Alicia Keys e disponibile in esclusiva per l’Italia nelle profumerie Douglas e sulla loro piattaforma e-commerce, ha recentemente lanciato sul mercato italiano «Protect Your Light», una crema solare SPF 30 ideale per proteggere la pelle ogni giorno. La sua texture leggera nutre la pelle per aiutare a combattere gli effetti dannosi del sole. Con Squalane e Niacinamide tra gli ingredienti principali, si adatta bene sotto il make-up grazie alla consistenza setosa per una pelle idratata, protetta e nutrita.

Come suggerisce il nome stesso, «Queen Screen» di Ultra Violette è tra le più popolari protezioni solari del momento. La sua texture setosa e la sua finitura lattiginosa si fondono perfettamente sull’incarnato diventando così anche un’ottima base per il trucco. Ideale per chi ha la pelle normale o secca, questo siero contiene Kakadu Plum, un ingrediente australiano che contiene 50 volte più vitamina C di un’arancia, mentre la Dragosine Plus mantiene la pelle elastica e la protegge dall’intero spettro solare: infrarossi, luce visibile e luce blu.

Perfetta per l’uso quotidiano, la protezione solare ISDIN Fusion Water Urban con SPF 30 offre una protezione rinforzata contro i raggi UVA e luce blu, e protegge la pelle dal danno ossidativo causato dall’inquinamento urbano. Il 90% di chi l’ha utilizzata ha detto di aver notato una pelle più morbida, liscia e luminosa. La sua formulazione oil free e ipoallergenica, adatta a ogni tipo di pelle.

Fenty Skin lo ha definito «il prodotto di cui Rihanna non può fare a meno». Si tratta della crema viso idratante Idra Vizor con SPF 30 e Niacinamide. Una formula idratante che promette protezione e idratazione lungo tutta la giornata. La sua colorazione rosa si fonde delicatamente su tutte le tonalità della pelle e si sposa perfettamente con il trucco, assorbendosi istantaneamente per levigare e ammorbidire la pelle senza lasciare alcun film biancastro. Non solo la crema è pensata per stimolare l’epidermide e illuminare la carnagione mentre stringe i pori, riduce le linee sottili, le rughe e la comparsa di macchie scure. Bonus: è prodotta in una confezione ricaricabile, per evitare sprechi.





Chi non può più fare a meno della K-beauty, la skincare made in Corea del Sud, non può che puntare sulla crema solare lenitiva all’aloe firmata COSRX. Con SPF 50 e PA+++, questa crema ultraidratante che sfrutta i poteri dell'aloe, si assorbe rapidamente per difendere la pelle dai danni del sole e dalle aggressioni ambientali e fornisce un'idratazione e un nutrimento di lunga durata lasciando la pelle liscia, confortevole e ricostituita.

All’interno della linea «The Ritual of Karma» di Rituals esiste una piccola chicca. Si tratta della Sun Protection Face Cream, disponibile con SPF 30 e 50. A base di tè bianco e Ginkgo Biloba, uno degli ingredienti più utilizzati nella medicina cinese, questa ricca rema idratante si lascia assorbire rapidamente dalla pelle proteggendola dall'invecchiamento precoce causato dai raggi UVA/UVB oltre a promuovere un'abbronzatura solare. Un antiossidante naturale.