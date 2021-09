Balmain Paris Hair Couture, le novità per la cura, lo styling e il grooming di moda

La linea Balmain Paris Hair Couture propone una collezione esclusiva di prodotti per la cura dei capelli con un focus stagionale adatto a tagli decisi, forme ampie e morbide, in tonalità calde e profonde.

L'autunno/inverno 2021-2022 per la Maison si orienta, anche per le acconciature e con ottimismo, al concetto di evasione, alla ricerca della sensazione di libertà attraverso il viaggio e l'avventura.

I look hairstyle si ispirano alla collezione Balmain Paris «Above and Beyond», dedicata a uomini e donne decisi che non temono difficoltà, carichi di energia, quindi si adatta perfettamente alla sinergica combinazione tra Couleurs Couture, hair care e styling.

Si parte preparando cute e capelli con il prodotto icona Overnight Repair Serum, arricchito di scintillanti cristalli Swarovski, decorato a mano e in edizione limitata, dal ricco siero rigenerante che durante la notte è in grado di ridurre i segni visibili sui capelli danneggiati e di prevenire le doppie punte.

Per mantenere i capelli sani e luminosi è poi necessario l'utilizzo di prodotti specifici, ecco perché Balmain consiglia i suoi Care Set in tre diverse soluzioni che si adattano in modo particolare a differenti esigenze.

Il primo set è per chi ha capelli colorati, danneggiati o estremamente trattati; infatti Couleurs Couture Shampoo e Conditioner prolungano la durata del colore, mentre riparano, rafforzano e rivitalizzano le chiome in profondità e dall'interno. La Moisturizing Styling Cream garantisce poi una tenuta perfetta durante lo styling, l'arricciatura e l'asciugatura.

L'altra linea dedicata, sempre in edizione limitata, è quella altamente nutriente che favorisce l'idratazione ottimale sia nel naturale che nel colorato e trattato. Le formulazioni contengono filtri di protezione dai raggi UV e migliorano luce e colore, mentre rivitalizzano e ripristinano la naturale elasticità.

Ultima alternativa, il set di intenso trattamento ristrutturante per capelli secchi, danneggiati ed estremamente trattati. Un boost che rafforza, ricostruisce e ripara dall'interno, donando anche lucentezza e profondo nutrimento.

Per la donna, possono completare l'acconciatura uno degli esclusivi accessori limited edition rifiniti a mano, come il cerchietto logato in nappa, un fermaglio placcato in oro con signature scritta a mano e un fiocco in nappa con decoro centrale alternativa al fermaglio ispirato alle catene dell'amore del Pont des Arts di Parigi.

La Piastra Cordless sarà l'utile strumento per i ritocchi di styling e l'indispensabile compagno in viaggio e per i brevi spostamenti.

L'uomo può aggiungervi il rituale per il grooming, racchiuso in un elegante e ampio beauty case dotato di doppia zip e cinturino da polso, che contiene Balmain Homme Hair & Body Wash e Scalp Scrub. Lo shampoo, indispensabile per l'igiene personale del moderno gentleman, possiede una formula idratante 2 in 1 che si risciacqua facilmente e non lascia residui, mentre trattamento scrub detossinante a base di cristalli solubili rimuove efficacemente impurità, forfora e sebo in eccesso. Il massaggio dei prodotti sulla cute favorisce la circolazione sanguigna e tramite una leggera esfoliazione lascia il cuoio capelluto morbido e rivitalizzato.

Per un tocco da intenditori, ci sono anche i Backstage Session case in funzionale neoprene (tre diversi formati: quadrato, rotondo e rettangolare) che contengono uno prezioso specchietto tascabile dorato e due spray furbi, usati anche dietro le quinte nelle sfilate moda Balmain Paris. Thermal Protection Spray si applica su capelli umidi o asciutti prima di utilizzare gli strumenti per lo styling e di pettinare, per creare uno scudo termico e proteggere, prevenendo disidratazione, garantendo una morbida tenuta e un finish luminoso. L'altro, Texturizing Salt Spray al sale marino, aggiunge definizione, consistenza e controllo ai capelli; da nebulizzare leggermente appena bagnati nella zona delle radici per donare corpo oppure quando asciutti per una texture più ruvida.

L'esperienza di Balmain nel settore beauty ha davvero radici lontane, da quando nel 1974 lo stesso Pierre Balmain riconosce l'importanza dell'hair design nel total look e incontra Dick Guliker, mastro parruccaio dell'epoca, per realizzare una collezione di parrucche da lui stesso disegnata. Da allora cresce e si rinnova ogni stagione la linea Balmain Paris Hair Couture.



Balmain Hair Couture