La tecnologia attraente degli orologi per gli sport e le attività nautiche

Perfetti per nuotare, praticare gli sport acquatici, pilotare una barca a vela o un offshore e andare alla scoperta dei fondali marini, gli orologi subacquei sono i più ricercati della categoria nella stagione estiva.

Il fascino aumenta poi nei modelli lussuosi dal look raffinato che sono, fra l’altro, un ottimo bene di rifugio, in un mercato che gli sta dando ragione, in quanto le Industrie Orologiere Svizzere, nel primo trimestre 2023, stanno continuando a crescere in «double digit» su tutte le fasce di prezzo.

Non è chiaro quale sia realmente l’impatto dell’inflazione sulla produzione di orologi nelle varie manifatture, che non rilasciano troppe informazioni finanziarie, tuttavia il segmento dei segnatempo lussuosi di derivazione sportiva ha dalla sua parte le prestazioni, dettaglio non da poco, in un generale trend che celebra il potente ritorno dello stile di vita all’aperto, dinamico e sportivo.

La loro metamorfosi da compagni di mare all’adattabilità e una certa eleganza al polso in tutte le altre varie occasioni, li mantiene fra i più desiderati che non passano mai di moda e attirano generazioni intere di collezionisti.

Unisex e tecnologicamente attraenti, nascono alla fine degli anni Cinquanta con due dei capostipiti che tutt’oggi tengono alta l’asticella, Submariner, il modello con cui Rolex viene più identificato nel mondo, e Fifty Fathoms di Blancpain, che gli ha rubato il primato e festeggia quest’anno il 70esimo anniversario.

Indossare uno di questi gioielli della complicazione orologiera, ovvero tutto ciò che va al di là dell’indicazione di ore, minuti e secondi, crea automaticamente un codice e uno status symbol, una presenza che modifica la lettura del proprio look e dice molto dello stile e del gusto, sia esso casual e sportivo oppure più formale ed elegante.

Di certo segnala un’attenzione puntuale per oggetti con precise caratteristiche in comune: una resistenza fuori dall’ordinario (allo shock termico, agli urti e alla sovrapressione), una impermeabilità importante, delle proprietà antimagnetiche, l’affidabilità contro l’umidità e l’acqua salata e una intensa luminosità per sondare gli abissi.

Undici marche e manifatture, con i loro specifici modelli, sono i nostri suggerimenti per un acquisto che ha un giusto equilibrio (un po' meno nel prezzo) fra arte d’alta orologeria, heritage, tecnologia, artigianalità e design senza compromessi.

Il primo capostipite illustre: Blancpain ‘Fifty Fathoms’

Al suo 70esimo compleanno, il fascinoso e lussuoso Fifty Fathoms di Blancpain possiede dall’origine finiture di altissimo livello e un movimento automatico Calibro 1315 con cinque giorni di riserva di carica, fra i più illustri orologi subacquei. La lunetta girevole unidirezionale e il quadrante molto leggibile in immersione hanno dettato molte delle regole e del design che è rimasto inalterato negli anni. Anche se di grandi dimensioni si indossa bene se si ha un polso robusto o si amano gli orologi massicci.

Il leggendario e riconoscibile Rolex ‘Submariner’

Considerato come la migliore opzione nel mondo degli orologi subacquei, Submariner di Rolex vanta una lavorazione eccezionale e una tecnologia moderna, oltre al suo status iconico. Nel tempo ha visto molti miglioramenti e aggiornamenti, ma il design senza tempo è rimasto immutato, così come il datario e la lente Cyclope, marchio di fabbrica, anche se oggi la cassa è un po' più grande ed appariscente. Anche il sistema Ringlock riesce a tollerare la pressione esercitata dall’acqua ad altissime profondità. Rolex 'Deep Sea' scende ancora più infondo nelle profondità marine.

Dalla Regia Marina Italiana, l’ultra resistente Panerai ‘Luminor’

L’orologio più riconoscibile del marchio fondato in Italia dall’expertise militare, Luminor Marina di Panerai non cambia assetto ma anima ecologica, prodotto ora con l’acciaio riciclato. Il movimento automatico di meccanica svizzera P.9010, i piccoli secondi a ore 9 e il cinturino spesso in poliestere eco-friendly, sintetizzano questo tecnologico luminescente con riserva di carica di otto giorni, altamente resistente e in grado di scendere a profondità estreme.

L'elegante Audemars Piguet ‘Royal Oak Offshore Diver’

Dalla personalità unica, rifinito con pattern Méga Tapisserie decorato a mano, il raffinato Royal Oak Offshore Diver di Audemars Piguet abbina lo stile alle prestazioni pronte per avventure sfrenate dentro e fuori dall’acqua. Il movimento Calibro 4308, con indicazione dei secondi e della data a scatto istantaneo, è presente in ognuna delle varianti cromatiche dove la SuperLuminova verifica ogni funzionamento anche nella completa oscurità.

Stiloso e tecnicamente avanzato Omega ‘Seamaster 300’

Colui che ha sostituito il Rolex Submariner al polso di James Bond, Seamaster 300 di Omega riceve grandi consensi, con un rapporto qualità-prezzo senza pari. Il cronografo odierno tecnicamente più avanzato, si identifica dal quadrante realizzato in ceramica e il motivo a onde ipnotico inciso al laser. L’impermeabilità a 300 metri, una resistenza ai campi magnetici fino a 15.000 gauss e il preciso movimento automatico Co-Axial ne fanno un gioiello di ingegneria certificato dall’Istituto Federale Svizzero di Metrologia (METAS).

Sportivo e preciso TAG Heuer ‘Aquaracer Professional 300 GMT’

Aquaracer Professional 300 GMT di TAG Heuer si fa apprezzare per la sua indiscutibile qualità sportiva di precisione, dotato di una cassa di 43 mm piuttosto imponente che si immerge fino a 300 metri. L’ultimo modello è animato dal movimento automatico Calibre 7, lancette luminescenti e lunetta bicolore con funzione GMT per ulteriori fusi orari. La sua costruzione solida ne fa un compagno di immersione altamente preciso anche per le profondità oceaniche o per le avventure a qualsiasi latitudine.

Design e tecnica subacquea per Breitling ‘SuperOcean Slow Motion’

SuperOcean Slow Motion di Breitling è un perfetto strumento subacqueo (la variante ‘Deep Sea’ arriva fino a 1000 metri), adatto anche agli sport acquatici, il surf e le attività nautiche. Leggibile in ogni condizione grazie agli indici Super-LumiNova e al calibro cronografico unico, Slow Motion, che segna il tempo d’immersione e la marcia con la lancetta e la minuteria sul quadrante. Disponibile con cassa 43 o 48 mm extra-large.

Il sofisticato e rivoluzionario Jaeger-LeCoultre ‘Polaris Mariner Memovox’

Nata nel 1968, la serie Polaris Mariner di Jaeger-LeCoultre unisce stile sofisticato e audacia rivoluzionaria. Le dimensioni non convenzionali esibiscono il suo prestigioso lignaggio anche con i modelli sportivi Memovox, la cui sveglia funge da segnale acustico per ricordare ai subacquei che è giunto il momento di tornare in superficie. Il design e le funzioni ad alte prestazioni soddisfano e superano le norme ISO, tanto che la sua Garanzia Internazionale si può estendere fino a otto anni.

Raffinatezza e sicurezza firmate IWC ‘Aquatimer Automatic’

L’orologio Aquatimer Automatic di IWC garantisce un’alta resistenza alla pressione e indicazioni di sicurezza, grazie al sistema SafeDive sui tempi d’immersione. L’ottima leggibilità sott’acqua si abbina al movimento Calibro 32111 e all’elegante cassa robusta e anticorrosione di manifattura IWC. Già nel primo progetto del 1967 combinava facilità d’uso alle deliziose complicazioni orologiere come l’innovativa lunetta girevole esterna/interna e una riserva di carica di 120 ore.

L’eroe dei mari in titanio Ulysse Nardin ‘Great White’

Great White di Ulysse Nardin, tecnologico segnatempo in titanio resistente fino a 300 metri, prende il nome dello squalo bianco maschio, predatore supremo che ha messo i brividi a subacquei, nuotatori, ma anche eroe dei mari, che compie una parte di equilibrio fondamentale nella catena alimentare dell'ecosistema oceanico. Considerato uno fra i migliori orologi tecnici per l’esplorazione, è anche attore di una serie di iniziative per la salvaguardia degli squali e della sostenibilità del pianeta acqua.

Design hightech giapponese per Seiko ’Prospex Diver GMT’

Montato con cassa in acciaio inossidabile e super resistente, Prospex Diver GMT di Seiko dal suo esordio in subacquea nel 1965 ha sviluppato varianti dotate delle ultime tecnologie avanzate in termini di sicurezza, affidabilità, leggibilità e facilità d'uso. Resistente all’acqua fino ai 200 metri con un movimento meccanico automatico che funziona per tre giorni interi, un effetto Lumibrite, una lunetta antigraffio, una lancetta impostabile in modo indipendente e un secondo fuso orario sempre a disposizione.