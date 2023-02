Zelensky arrivato oggi a Londra e domani è atteso a Bruxelles

Volodymyr Zelensky oggi si è recato a Londra per una visita ufficiale. E' stato accolto con un lungo applauso alla Westminster Hall, Londra, sede del Parlamento britannico. Iniziando il suo discorso, il presidente ucraino ha subito ringraziato la Gran Bretagna per il sostegno all'Ucraina: «Avete fatto l'impossibile, siete stati al nostro fianco dal giorno uno della guerra contro la Russia, quando il resto del mondo non aveva ancora capito la portata della sfida», ha sottolineato il leader che, nel corso del suo intervento, ha chiesto di fornire a Kiev i caccia da combattimento, definendoli «ali per proteggere la libertà». E il premier Sunak ha ordinato alla Difesa di valutare quali possano essere inviati.

Zelensky sarà domani a Bruxelles e parteciperà al Consiglio Europeo straordinario e alla sessione plenaria del Parlamento europeo. Il presidente ucraino si rivolgerà ai 27 leader "in mattinata" e poi procederà a una serie d'incontri bilaterali. Uno dei quali con la premier italiana Giorgia Meloni.