Il surreale video dei talebani che invitano gli americani a visitare il loro Paese: “Venite in Afghanistan”

Nel video: “Dopo aver liberato il nostro Paese da voi, ora vi invitiamo a visitarlo come turisti o ospiti”

Sta circolando sui canali social vicini ai talebani un video surreale, in cui si invita apertamente i cittadini statunitensi a visitare l’Afghanistan come turisti. “Dopo aver liberato il nostro Paese da voi, ora vi invitiamo a visitarlo come turisti o ospiti”, si sente dire nel filmato, della durata di 50 secondi.

Il video si apre con un’immagine decisamente disturbante: uomini armati alle spalle di alcuni ostaggi con il volto coperto. Tuttavia, la scena prende subito una piega grottesca, quasi comica. Uno degli ostaggi, a cui viene scoperto il volto, sorride, alza il pollice e pronuncia la frase: “Benvenuti in Afghanistan”.

Il filmato sarebbe stato realizzato da Yosaf Aryubi, che – secondo quanto riportato dall’Independent – gestisce un’agenzia turistica chiamata Raza Afghanistan. Non è chiaro se il video sia stato commissionato o autorizzato direttamente dai talebani, che hanno ripreso il controllo del Paese nel 2021.