Grandine dal wc a Pinerolo: il video surreale 

Allerta maltempo in Italia, e con essa arrivano immagini surreali. In un video diffuso su X si vede chiaramente la grandine fuoriuscire dal wc di un’abitazione al secondo piano, a Pinerolo, durante il nubifragio del 22 maggio. Il filmato, ripreso da un residente e rilanciato dal meteorologo Andrea Vuolo, mostra gli effetti estremi della rete fognaria in tilt dopo una violenta grandinata.