Harry Potter, negli Usa battuto ogni record: 1,9 milioni di dollari per un’illustrazione

Un’illustrazione originale di Harry Potter e la Pietra Filosofale, realizzata nel 1997 per la prima edizione del romanzo, è stata venduta all’asta per 1,9 milioni di dollari, segnando un nuovo record per un’opera d’arte legata alla saga del maghetto di Hogwarts.

La vendita, avvenuta negli Stati Uniti, rappresenta il prezzo più alto mai pagato per un’illustrazione di Harry Potter. L’opera, firmata da Thomas Taylor – l’artista che a soli 23 anni disegnò la copertina dell’edizione britannica del primo volume – era considerata una delle più iconiche e rare della serie.

Il risultato conferma la straordinaria tenuta commerciale e culturale dell’universo creato da J.K. Rowling, a ventotto anni dall’uscita del primo libro.