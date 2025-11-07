Taylor Swift detta le regole del music business

Che Miss Taylor, futura moglie del fenomeno del football americano Travis Kelce, sia il centro intorno a cui ruota il grande business del pop odierno è un dato di fatto. The Life Of A Showgirl è l’album più venduto della storia della musica nella settimana di debutto: tre milioni e mezzo di copie (300 mila in streaming e 3,2 milioni tra cd, vinili e audiocassette). Il record precedente era di Adele con il best seller “25” ed era imbattuto da dieci anni.

Vince sempre la Swift, perché di camaleonti abili come lei nella musica contemporanea non ce ne sono: lo dimostra il modo in cui ha costruito il mito della brava ragazza che viene dal country e dalla provincia americana (West Reading, Pennsylvania), che si reinventa nei panni della popstar e canta d’amore e inquietudini adolescenziali.

E che con una manciata di album, prima colpisce al cuore i millennial di provincia, e poi affascina i liberal di New York, Chicago e San Francisco, sostenendo i democratici (Joe Biden e Kamala Harris) e appoggiando le battaglie delle associazioni gay e lgbt. Un capolavoro di marketing di rara efficacia: piacere al popolo e alle élite.