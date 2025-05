“Quello sbagliato” è la canzone giusta: i Finley con Nina Zilli raccontano il nuovo singolo

Un tuffo negli anni ’60 per raccontare l’amore ai tempi dell’inadeguatezza. Il nuovo singolo dei Finley con Nina Zilli è tutto ciò che serve per accendere l’estate

Dopo un 2024 che ha segnato ufficialmente il loro ritorno sulle scene, i Finley inaugurano la nuova stagione con una collaborazione inedita e sorprendente. Da venerdì 23 maggio è disponibile su tutte le piattaforme “Quello sbagliato”, il nuovo singolo della band insieme a Nina Zilli, pubblicato da Warner Music Italy.

Con un sound che richiama le atmosfere degli anni ’60, la canzone racconta un’estate fuori dal tempo, fatta di leggerezza, ironia e autenticità. “Quello Sbagliato” è un inno a chi si sente fuori posto, ma trova proprio in quell’imperfezione il suo valore più grande. I Finley lo definiscono una “canzone romanticamente scorretta”, capace di parlare dei difetti e di come spesso ci innamoriamo proprio di quelli. La collaborazione con Nina Zilli è nata in modo spontaneo, e la sua voce – intensa, riconoscibile, e piena di personalità – si integra perfettamente con il mood e l’energia del brano.

Il singolo arriva in un momento di forte attività per la band, che ha vissuto un 2024 ricco di eventi importanti, a partire dalla pubblicazione del nuovo album “Pogo Mixtape – Vol.1”, una raccolta di 14 brani in duetto con grandi nomi della scena musicale, fino all’evento live “Tutto è possibile al Forum”, che ha celebrato la loro storia e il loro ritorno sul grande palco. Il 2025 si è aperto con l’uscita di due nuovi singoli, “Bomber” e “Finirà malissimo” feat. Shade, e prosegue ora con questa nuova e attesissima collaborazione.

L’estate sarà scandita anche dal ritorno dal vivo con “Tutto è possibile in tour”, prodotto da Vivo Concerti, che porterà i Finley in alcune delle principali città italiane, tra festival, arene e grandi eventi open air, da giugno a settembre.

Con più di vent’anni di carriera alle spalle, Pedro, Ka, Dani e Ivan continuano a evolversi, mantenendo però intatto lo spirito con cui sono nati tra i banchi di scuola nel 2002. “Quello Sbagliato” è la conferma di una band che ha ancora molto da dire, capace di reinventarsi e sorprendere, scegliendo di affiancarsi ad artisti versatili come Nina Zilli per dare voce a un’estate diversa, e proprio per questo, perfetta.