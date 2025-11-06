Neffa: tutto esaurito e special guest al Forum di Milano

Tredicimila fan e tanti ospiti sul palco per l’artista che ha plasmato l’hip hop e il soul italiano

Ieri sera Neffa ha aggiunto un nuovo importante tassello alla sua carriera con “Universo Neffa” la sua attesissima data a Milano, completamente sold out.

L’entusiasmo è salito alle stelle anche per l’arrivo dei numerosi ospiti che ha voluto con sé sul palco: Jake La Furia, Frah Quintale, Kaos, Izi, Franco 126, Guè e Joshua, Francesca Michielin e Ele A, Coez, J-AX, Nayt, Al Castellana, Lucariello e STE, Gemitaiz e Joan Thiele, Mahmood, Fabri Fibra e Myss Keta, Giuliano Palma. Ognuno ha portato la propria energia e il proprio stile, dando alla luce delle collaborazioni inedite e reinterpretazioni dei brani più amati dell’artista.

Neffa ha scelto di condividere il palco con la sua storica band: Paolo Muscovi (batteria), Christian Lavoro e Paolo Albano (chitarre), Fabio Valdemarin e Patrick Benifei (tastiere), Cesare Nolli (basso) e Tahnee Rodriguez (cori) e dj Double S, presenze costanti fin dagli esordi