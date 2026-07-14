Max Pezzali: doppio sold out a San Siro

«Per me è stato un tour veramente incredibile. Abbiamo ricevuto una risposta straordinaria da parte del pubblico e degli amici e colleghi che sono venuti a trovarci di data in data, e quello che più ci ha colpiti è stata l’intensità dell’emozione» – racconta Max Pezzali.



«Mi stupisce sempre vedere quante persone decidano di tornare. Significa che hanno vissuto un’esperienza che li ha emozionati e che, uscendo dal concerto, vogliono già esserci alla tappa successiva. Questo mi rende davvero felice. Le canzoni c’erano già: il nostro compito era metterle in scena nel modo giusto. Se alla fine della serata il pubblico torna a casa pensando di aver vissuto qualcosa di speciale, allora significa che abbiamo fatto bene il nostro lavoro».

«La nuova sfida sarà fare dei palazzetti i più grandi bar di provincia d’Italia, forse d’Europa, forse del mondo! Negli anni ‘90 la socializzazione era ancora completamente analogica: nei bar di provincia ci si trovava davvero, si sentiva forte il bisogno del rapporto umano, dello sguardo, della comunicazione non verbale. I bar avevano una caratteristica fondamentale: erano luoghi profondamente democratici. Non esisteva il bar dei punk, dei metallari o di chi la pensava come te: ci si ritrovava tutti nello stesso posto, si imparava ad ascoltare punti di vista diversi e a convivere con persone che avevano esperienze completamente differenti»