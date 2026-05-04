Laura Pausini e Achille Lauro: il duetto sulle note di “16 de marzo”

Il 2 maggio Laura Pausini ha ospitato Achille Lauro durante la tappa del suo tour mondiale a Città del Messico

“Questa notte vi faccio un regalo che arriva direttamente dall’Italia – ha esordito Laura Pausini.

“Ho invitato un amico, un cantautore italiano meraviglioso, che sta facendo la storia nel nostro paese con la sua musica, la sua personalità e il suo carisma”.

Un duetto accolto con entusiasmo dal pubblico, che ha assistito al debutto di Achille Lauro durante la sua prima esibizione in assoluto in lingua spagnola.

Il brano, scritto dallo stesso Lauro con Ciceroni, Petrella, Dezi, Mungai, e adattato dalla stessa Laura in lingua spagnola, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming.