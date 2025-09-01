lunedì 1 settembre 2025

Dwayne Johnson ed Emily Blunt, insieme alla presentazione di “The Smashing Machine”

Redazione Panorama
I due attori sono protagonisti del film in concorso – diretto da Benny Safdie – sulla vita del lottatore wrestler Mark Kerr

Gli attori Emily Blunt e Dwayne Johnson sono arrivati alla Mostra del Cinema di Venezia per presentare ‘The Smashing Machine’, film (in concorso) di cui sono protagonisti. La pellicola, diretta da Benny Safdie, racconta la storia vera del campione di lotta libera statunitense Mark Kerr. A vestirne i panni è The Rock. Accanto a lui, Emily Blunt interpreta Dawn Staples, moglie e amante del lottatore. Il film in concorso alla Mostra del cinema di Venezia sarà nelle sale il 19 novembre.

