Ditonellapiaga: «A Sanremo sarò irriverente e teatrale»

Ditonellapiaga è pronta a tornare sul palco dell’Ariston in occasione della 76° edizione del Festival di Sanremo con Che fastidio!, brano energico, diretto e pungente.

Scritto e composto da lei stessa insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni, Che fastidio!, regala uno spaccato sincero delle piccole e grandi insofferenze della vita quotidiana e di quella strana sensazione di sentirsi fuori posto, raccontata dall’artista in modo ironico e mai giudicante attraverso tutto ciò che può dar fastidio nella vita di tutti i giorni.

Il brano sanremese farà parte del nuovo album, Miss Italia, in uscita il 10 aprile