Venezia, l’arrivo di Julia Roberts e del cast di After the Hunt al Lido

Julia Roberts ha fatto il suo ingresso trionfale alla Mostra del Cinema di Venezia, approdando al Lido in barca insieme ad Andrew Garfield e agli altri protagonisti di After the Hunt. L’attrice premio Oscar, al suo debutto assoluto al festival, è stata accolta dall’entusiasmo del pubblico e dei fotografi, che hanno affollato gli approdi in attesa del cast.

Il film di Luca Guadagnino, presentato fuori concorso all’82ª edizione della kermesse, segna l’incontro tra il regista italiano e una delle star più amate di Hollywood. Con Roberts e Garfield, il cast riunisce interpreti di primo piano, pronti a sfilare sul red carpet di una delle anteprime più attese di questa edizione.