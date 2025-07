Stewart Copeland rilegge i Police con l’orchestra: le date del tour in Italia

“Police deranged for Orchestra”: i grandi successi del gruppo in una versione inedita



Stewart Copeland, da Alexandria, in Virginia, batterista dei Police, è l’artista che ha reinventato il suo strumento trasformandolo da elemento di accompagnamento a scatola magica di suoni e poliritmie. A breve sarà in Italia, (il 23 luglio a Villafranca di Verona, il 25 al Festival Internazionale del Jazz della Spezia, il 27 a Roma e il 29 a Foggia).

«Lo show si chiama Police Deranged For Orchestra ed è una rivisitazione sinfonica dei pezzi del mio ex gruppo. Ho reimmaginato le canzoni che tutti conoscono aggiungendo dettagli presi dall’archivio dei nastri dei Police. Ho trovato parti di chitarra, arrangiamenti e improvvisazioni mai utilizzate prima o scartate e le ho inserite nello show. A La Spezia e nelle altre date italiane vedrete come, grazie alla collaborazione con altri 27 musicisti, riesco a stravolgere brani che conoscete da una vita » spiega.