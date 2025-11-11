martedì 11 novembre 2025

Reali inglesi, tutti riuniti per celebrare il Remembrance Day a Londra

La famiglia reale inglese partecipa al Remembrance Day, la giornata per onorare i caduti di tutte le guerre e ricordare il sacrificio dei militari delle forze armate

La sera dell’8 novembre, nella suggestiva cornice della Royal Albert Hall di Londra, si è svolto il consueto Festival of Remembrance, organizzato dall’associazione dei veterani Royal British Legion. L’evento, che combina musica, esibizioni e momenti di profonda riflessione patriottica, ha visto la presenza di Re Carlo III e della Regina Camilla, accompagnati dai Duchi di Edimburgo e di Gloucester con le rispettive consorti.

Particolarmente significativa è stata la presenza della Principessa del Galles, Kate Middleton, che ha partecipato in assenza del marito Principe William, impegnato in Brasile per la XXX Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. La Principessa era accompagnata dal primogenito Principe George, al quale è spettato un momento speciale: per la prima volta, il giovane erede al trono, secondo nella linea di successione, ha preso parte al Festival of Remembrance, segnando un passaggio simbolico nella partecipazione della nuova generazione reale alle cerimonie di memoria nazionale.

