Mia Zelu, la star dei social che nessuno ha mai incontrato (nella realtà)

Ha stregato Wimbledon e i social con look perfetti e post da migliaia di like. C’è solo un dettaglio: nessuno l’ha mai vista davvero.

Mia Zelu è l’influencer del momento: look perfetti, location da sogno e 165.000 follower incantati dai suoi scatti a Wimbledon. Peccato che non sia mai stata lì. Anzi, peccato che non sia mai esistita. Dietro i post virali si nasconde una figura interamente creata digitalmente, ma talmente convincente da ingannare anche celebrità vere, come il giocatore di cricket Rishabh Pant. Mentre il mondo le mette like, Mia continua a vivere la sua vita… tutta online.