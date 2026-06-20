Psycho Bunny porta a Pitti Uomo 110 il suo menswear audace e colorato

Tra i protagonisti di Pitti Uomo 110 c’è anche Psycho Bunny, il brand premium nato a New York e oggi con sede a Montreal che negli ultimi anni ha costruito una forte presenza internazionale grazie a un linguaggio estetico riconoscibile e a una proposta che unisce qualità sartoriale e spirito irriverente. Fondato nel 2005 e cresciuto fino a contare oltre 200 negozi monomarca nel mondo, il marchio continua a distinguersi per la capacità di reinterpretare i classici del guardaroba maschile attraverso colori vibranti, dettagli inaspettati e un approccio che sfida le convenzioni del menswear.

In occasione della manifestazione fiorentina, Psycho Bunny presenta un’anteprima della collezione Primavera Estate 2027, una proposta che ruota attorno all’idea della condivisione, del tempo trascorso all’aria aperta e del piacere di ritrovarsi con le persone più care. A tradurre questo immaginario in abiti è una palette energica, costruita su contrasti cromatici intensi e tonalità luminose che evocano l’atmosfera spensierata della bella stagione.

Fedele al proprio DNA, il brand continua inoltre a sperimentare sull’iconico logo del coniglio, elemento distintivo che viene reinterpretato attraverso nuove lavorazioni, tecniche di cucitura originali e texture inedite. Il risultato è una collezione versatile che conferma la volontà di Psycho Bunny di coniugare manifattura premium e creatività contemporanea, senza rinunciare a quell’attitudine giocosa che ne ha decretato il successo a livello globale.

Per la realizzazione dei contenuti video è stata utilizzata tecnologia Insta360