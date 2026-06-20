Pitti Uomo 110, Aeronautica Militare punta sul denim e rinnova il suo heritage

Aeronautica Militare sceglie il palcoscenico di Pitti Uomo 110 per raccontare una nuova evoluzione del proprio linguaggio stilistico. Un percorso che non rinnega le radici del marchio, profondamente legate all’universo dell’aviazione e dell’heritage militare italiano, ma le rilegge attraverso una sensibilità più contemporanea, urbana e versatile. La collezione si muove infatti lungo il confine tra memoria e innovazione, trasformando codici storici in capi pensati per il guardaroba maschile di oggi.

Il racconto della stagione si sviluppa attraverso tre anime complementari. Da una parte la linea Urban, che propone un’eleganza rilassata fatta di chino, polo e capi essenziali dalle proporzioni aggiornate. Dall’altra la componente Military, che attinge all’estetica funzionale delle uniformi reinterpretandola con field jacket, bomber e overshirt dalle costruzioni alleggerite. Completa il quadro Heritage, dove ricami, patch e dettagli iconici diventano elementi identitari capaci di mantenere vivo il legame con la storia del brand.

La vera novità della stagione è, però, il progetto denim. Non una semplice capsule collection, ma un fil rouge che attraversa l’intera proposta, declinandosi in giacche, pantaloni e capi leisure attraverso lavaggi differenti e costruzioni studiate per esigenze d’uso diverse. Il denim diventa così uno strumento di connessione tra le varie anime della collezione, contribuendo a renderla più attuale e trasversale.

Per la realizzazione dei contenuti video è stata utilizzata tecnologia Insta360