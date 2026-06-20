Original Penguin debutta a Pitti Uomo 110 e rilancia il mito dello sportswear americano

Tra le novità più interessanti di Pitti Uomo 110 c’è il debutto di Original Penguin, storico marchio statunitense che per la prima volta entra nel calendario del salone fiorentino portando con sé oltre settant’anni di storia, un immaginario profondamente legato allo sportswear americano e una nuova strategia di espansione internazionale.

Nato nel 1955 all’interno di Munsingwear, il brand ha costruito la propria identità attorno alla celebre polo Earl e all’iconico logo del pinguino, diventando nel tempo un punto di riferimento per quell’estetica rilassata che unisce sport, musica e cultura pop. Tra i suoi estimatori figurano figure come Bing Crosby, Arnold Palmer e, negli anni successivi, anche Brad Pitt, contribuendo a consolidare il fascino trasversale del marchio.

La presenza alla 110ª edizione di Pitti Uomo si inserisce in un momento di rinnovamento per il brand. Dopo il restyling del logo nel 2024 e le celebrazioni per il 70° anniversario nel 2025, Original Penguin continua infatti a valorizzare il proprio archivio attraverso collezioni che reinterpretano i codici dello sportswear classico in chiave contemporanea.

Per la realizzazione dei contenuti video è stata utilizzata tecnologia Insta360