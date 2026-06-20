Il Gruppo FALC porta a Pitti Uomo 110 una visione che guarda al futuro

A Pitti Uomo 110 il Gruppo FALC conferma la volontà di evolvere da realtà specializzata nel footwear a piattaforma capace di interpretare il lifestyle contemporaneo attraverso brand dalla forte identità. Dalle sneaker ispirate all’outdoor giapponese di Flower Mountain alle proposte urban di W6YZ, passando per la ricerca stilistica che da anni caratterizza il gruppo marchigiano, la stagione Primavera Estate 2027 si muove lungo il confine tra funzionalità, design e cultura del viaggio.

Tra i protagonisti assoluti della manifestazione c’è senza dubbio Flower Mountain, che sceglie Pitti 110 per presentare una delle novità più significative della sua storia recente: il debutto ufficiale nell’abbigliamento. Dopo aver consolidato il proprio posizionamento internazionale nel segmento premium sneakers, il marchio amplia infatti il proprio universo con una prima collezione ready-to-wear pensata per trasformare Flower Mountain in un vero e proprio lifestyle brand.

Accanto a Flower Mountain trova spazio W6YZ, brand che continua a consolidare il proprio posizionamento nel segmento delle sneaker urban. Per la nuova stagione il marchio sviluppa ulteriormente il dialogo tra sport e città attraverso modelli leggeri, dettagli tecnici e una palette cromatica che alterna tonalità neutre ad accenti più energici, interpretando uno stile dinamico pensato per accompagnare la quotidianità contemporanea.

A completare il racconto del gruppo è Voile Blanche, marchio che da anni rappresenta l’anima più sofisticata della proposta FALC. Le nuove collezioni confermano l’attenzione verso materiali premium, costruzioni leggere e un’estetica essenziale che guarda a un lusso discreto, sempre più apprezzato da un consumatore internazionale alla ricerca di qualità e versatilità.

Presente anche Candice Cooper, brand che continua a sviluppare la propria idea di eleganza casual attraverso sneaker e calzature caratterizzate da lavorazioni artigianali, pellami selezionati e una forte attenzione al comfort. Una proposta che interpreta il concetto di premium casual con un approccio autenticamente italiano.

Per la realizzazione dei contenuti video è stata utilizzata tecnologia Insta360