Video – La Fiamma Olimpica alle tappe finali, tra Tofane e Sliding Centre

Ieri, 26 gennaio, la Fiamma Olimpica ha illuminato Cortina d’Ampezzo facendo tappa nelle due venue simbolo dei prossimi Giochi: il Tofane Alpine Skiing Centre e il Cortina Sliding Centre. Un momento carico di emozione che ha trasformato la Perla delle Dolomiti nel palcoscenico di un vero e proprio anticipo olimpico.

Tra pochi giorni, proprio qui, si accenderanno i riflettori del mondo sulle stelle della neve e del ghiaccio. Il passaggio della Fiamma è stato il segnale che il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: Cortina è pronta a vivere la magia dei Giochi