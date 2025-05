Il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz sono arrivati a Kiev per un vertice con Volodymyr Zelensky. I tre leader europei hanno viaggiato in treno per ribadire il sostegno all’Ucraina e discutere nuove strategie comuni. L’incontro si inserisce in un momento cruciale per la sicurezza e la diplomazia internazionale.