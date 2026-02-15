Uomo tenta di rapire una bimba in un supermercato a Bergamo, arrestato

Un romeno di 37 anni, senza fissa dimora e incensurato, è stato arrestato ieri, sabato 14 febbraio 2026, dalla polizia di Stato di Bergamo per il tentato sequestro di una bimba di un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato della città: nella concitazione la piccola ha riportato la frattura di un femore. L’episodio alle 13, all’Esselunga di via Corridoni: lì la bambina e i genitori stavano uscendo quando sulla porta hanno incrociato il romeno, che ha afferrato per le gambe la piccola e cercato di portarla via. La madre l’ha trattenuta e l’uomo è stato subito bloccato dal padre e dagli addetti del supermercato.