Trump e l’accordo Israele – Hamas: «Sono bravo a fare la pace»

Sull’Air Force One, in volo verso il Medio Oriente, Donald Trump ha concesso ai giornalisti un’intervista celebrativa. «La guerra è finita, sono bravo a fare la pace», ha dichiarato il presidente, riferendosi al suo ruolo nel cessate il fuoco a Gaza e nella liberazione degli ostaggi israeliani. Ma Trump non si è fermato. Ha rivendicato di avere «risolto otto guerre» e ha già messo gli occhi sul prossimo possibile conflitto: quello tra Pakistan e Afghanistan, che ha visto raid aerei pakistani su Kabul e contrattacchi talebani al confine.

(video ANSA)