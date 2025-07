L’impressionante timelapse della piena del fiume in Texas che ha causato decine di vittime

Il video in timelapse documenta il momento in cui le autorità locali chiudono un guado a Kingsland, noto come “la lastra”, poco prima che le acque straripino, sommergendo completamente l’area nel giro di appena dieci minuti.

Il bilancio è drammatico: al momento sono almeno 100 le vittime accertate. Ma le autorità segnalano ancora numerosi dispersi.