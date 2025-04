Mattarella: «Rafforzare la sicurezza sul lavoro per fermare la strage quotidiana»

«Quella delle morti sul lavoro è una piaga che non accenna ad arrestarsi e che, nel nostro Paese, ha già mietuto, in questi primi mesi, centinaia di vite, con altrettante famiglie consegnate alla disperazione», ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della sua visita a Latina, presso l’azienda Bsp Pharmaceuticals S.p.a., per celebrare la Festa del Lavoro.

Il presidente ha sottolineato che «non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione», ribadendo l’urgenza di un impegno collettivo per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Mattarella ha insistito sull’importanza di rafforzare l’impegno per la sicurezza sul lavoro, sottolineando come questa responsabilità riguardi non solo le istituzioni, ma anche le imprese e i lavoratori stessi.

«È evidente che l’impegno per la sicurezza nel lavoro richiede di essere rafforzato», ha proseguito, facendo un richiamo diretto a tutte le componenti sociali e lavorative del Paese.

Il presidente ha poi ringraziato i sindacati Cgil, Cisl e Uil per aver scelto di mettere al centro del Primo Maggio unitario il tema della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, un segno di un impegno comune per prevenire nuove tragedie sul lavoro.