Sandro Codazzi (producer Sky Sport): “Come funziona la regia di una gara della Moto Gp”

E’ uno spettacolo che tiene incollati milioni di telespettatori, in tutto il mondo, nei fine settimana di prove e gara. Come viene costruito il racconto televisivo di una gara della Moto Gp? Sandro Codazzi, producer Sky Sport Moto Gp, ha guidato Panorama.it in un viaggio in tempo reale all’interno della regia con cui l’emittente integra il segnale messo a disposizione dalla Dorma e confeziona quello che arriva agli appassionati italiani. La visita nel fine settimana del gran premio di Catalogna al Montmelò, Barcellona.