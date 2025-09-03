Processo Grillo Jr, l’avvocato Bongiorno: “La ragazza è una sopravvissuta”

“La ragazza aveva come unico problema dopo quella sera, quello di sopravvivere alla violenza”. L’ha detto Giulia Bongiorno replica alle difese dei quattro imputati, che nelle udienze precedenti hanno contestato alla principale accusatrice di Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, un comportamento non consono al trauma che la presunta vittima dello stupro di gruppo avrebbe subito. “I legali – ha proseguito l’avvocata di parte civile – hanno analizzato, come se stessero facendo una lastra alla vita della ragazza, e cosa succede? Va a finire che la persona offesa deve dimostrare che non se l’è cercata, che non ha provocato”. L’avvocato Bongiorno ha poi aggiunto: “Nella mia arringa ho fatto presente che questa radiografia, questa tac con mezzo di contrasto non ha fatto emergere niente di niente, solo una ragazza che ha fatto una precisa scelta anzichè correre via dimenticarsi l’accaduto e vivere il dolore da sola ha scelto di denunciare e pagarne le conseguenze”.