Parigi ricorda il 13 novembre: dieci anni dopo gli attentati del Bataclan, la Francia si ferma per non dimenticare

A dieci anni dagli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi — allo Stade de France, al Bataclan e nei locali del centro — la Francia ricorda le 137 vittime e i 416 feriti. Tra loro anche la ricercatrice italiana Valeria Solesin. Le cerimonie, con la partecipazione di Emmanuel Macron, Anne Hidalgo e Roberta Metsola, coinvolgeranno i luoghi colpiti, da Saint-Denis al Bataclan. La presidente del Parlamento europeo ha ricordato in aula la tragedia come simbolo di unità e solidarietà europea. Parigi è tappezzata di manifesti con la scritta “Paris se souvient” e il motto “Fluctuat nec mergitur”. Kylian Mbappé ha dedicato il match Francia-Ucraina alle vittime. La Tour Eiffel si illuminerà con i colori della bandiera francese e sarà inaugurato il “Jardin du 13 novembre 2015”, giardino memoriale vicino all’Hôtel de Ville.