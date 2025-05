Papa Leone XIV: “Mai più la guerra”

“Mai più guerre. Ci sia una pace giusta in Ucraina. Mi addolora profondamente quanto accade nella Striscia di Gaza”. Con queste parole, pronunciate con fermezza durante il Regina Coeli in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha rilanciato un appello accorato alla comunità internazionale per mettere fine ai conflitti in corso.

Il Pontefice ha invocato una soluzione giusta e duratura per l’Ucraina, sottolineando la necessità di un equilibrio che rispetti i diritti e la dignità di tutti i popoli coinvolti. Ancora più incisivo l’intervento sulla situazione mediorientale: “Cessi immediatamente il fuoco, si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi”, ha affermato con voce visibilmente commossa, riferendosi alla drammatica crisi in corso nella Striscia di Gaza.

Un intervento forte, carico di responsabilità e compassione, che conferma la linea del nuovo Papa: una Chiesa al servizio della verità, della giustizia e della pace in un mondo sempre più lacerato dai conflitti.