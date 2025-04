Papa Francesco ha visitato a sorpresa in sedia a rotelle la basilica di San Pietro. Si è diretto verso la Cattedra per verificare i restauri recenti, poi si è spostato alla tomba di San Pio X. Successivamente, è tornato a Casa Santa Marta. Domani è prevista una conferenza stampa per illustrare i dettagli dei restauri eseguiti dalla Fabbrica di San Pietro.