Niscemi, si allarga il fronte della frana. Centinaia di persone evacuate

A Niscemi (Caltanissetta) è sempre più critica la situazione per i danni causati dal maltempo. Il fronte della frana che ha colpito una parte del comune nisseno si allarga. Interi quartieri, Sante Croci, Trappeto e via Popolo, sono stati evacuati. Sono circa trecento le famiglie – un migliaio di persone – sono state trasferite in altre abitazioni e in un palazzetto dello sport. Sono state chiuse le arterie viarie principali, le strade provinciali 10 e 12. Scuole chiuse. In Comune, il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti sta coordinando il centro operativo, in stretto contatto con la protezione civile nazionale e regionale e la prefettura di Caltanissetta (fonte Ansa Video).