Milano, quattro Spiderman consegnano le uova di Pasqua ai bambini del Policlinico

Quattro Spiderman acrobatici si sono calati dalla facciata del Policlinico di Milano, in via della Commenda 9, per portare un momento di gioia ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti pediatrici. L’iniziativa, organizzata dalla Fondazione De Marchi, ha portato in reparto le uova di Pasqua e un sorriso sui volti dei bambini. “Far sorridere i bambini è il nostro obiettivo”, ha dichiarato Iandro della Fondazione. Una mattinata speciale che ha trasformato il Policlinico in un piccolo set da film, con i supereroi in missione per la felicità.