Milano Cortina 2026, nei villaggi olimpici il cibo diventa performance: dalla pasta ai canederli, la strategia che nutre il mondo

I villaggi olimpici di Milano Cortina 2026 fungono da centri nevralgici dove la nutrizione sportiva incontra l’eccellenza della cucina italiana. I menu sono progettati secondo il principio “Food for Fuel“, garantendo pasti bilanciati e personalizzati che rispettano le diverse necessità culturali e dietetiche degli atleti internazionali. Oltre ai classici come pasta e pizza, i ristoranti offrono specialità regionali come la bresaola e i canederli per promuovere le tradizioni dei territori ospitanti. Operative 24 ore su 24, le strutture di ristorazione gestiscono volumi imponenti di cibo per supportare le prestazioni agonistiche in tutte le sedi dei Giochi. Questa strategia alimentare punta a coniugare il benessere fisico dei partecipanti con un’esperienza gastronomica autentica e identitaria.