“Io sto sempre con l’Italia, il ruolo deve essere di lavorare per rafforzare e difendere l’unità dell’Occidente. Ci sono temi forti, divisivi, divergenze anche sui dazi, proprio per questo non si deve agire per impulso ma in modo ragionato, seguendo la linea dell’equilibrio”. Lo ha dichiarato la premier Giorgia Meloni dal palco del congresso di Azione.