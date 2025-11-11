martedì 11 novembre 2025

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Video » Video Attualità » Meloni: «Sinistra ai margini della politica per supponenza»

Meloni: «Sinistra ai margini della politica per supponenza»

Giacomo Ferruti
Giacomo Ferruti
– Lettura: 1 minuto

Meloni critica la sinistra al comizio del centrodestra a Bari, che vede candidato Luigi Lobuono alla presidenza della regione Puglia

«Questa supponenza ha portato la sinistra ai margini della vita politica, la totale assenza di umiltà, di mettersi in discussione, che non li fa ascoltare mai e li fa solo parlare tra loro in una stanza». Lo ha affermato la premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante il comizio del centrodestra a Bari, organizzato per sostenere il candidato alla presidenza della Regione Puglia, Luigi Lobuono, in vista delle prossime elezioni regionali.

© Riproduzione Riservata
,