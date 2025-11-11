Meloni: «Sinistra ai margini della politica per supponenza»

«Questa supponenza ha portato la sinistra ai margini della vita politica, la totale assenza di umiltà, di mettersi in discussione, che non li fa ascoltare mai e li fa solo parlare tra loro in una stanza». Lo ha affermato la premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante il comizio del centrodestra a Bari, organizzato per sostenere il candidato alla presidenza della Regione Puglia, Luigi Lobuono, in vista delle prossime elezioni regionali.