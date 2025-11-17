Maltempo in Friuli, frana travolge casa a Cormons: l’ultimo video pubblicato dal disperso

Poche ore prima di essere portato via dal fango e risultare disperso Quirin Kuhnert, 32 anni, cittadino tedesco, disperso dopo essere stato travolto da una frana a Brazzano di Cormons (Gorizia), aveva girato un video postato sui social network e inviato ad alcuni amici in cui riprendeva gli effetti del maltempo dall’interno della sua abitazione. Lo stesso Kuhnert poco più tardi ha cercato di mettersi in salvo e di dare l’allarme ai vicini: “L’altra persona dispersa è una nostra parente – ha fatto sapere una donna del paese – da quanto ci hanno riferito, Quirin, che era uscito precauzionalmente di casa assieme alla moglie, ha cercato di svegliarla perchè si udiva il rumore del cancello della sua abitazione che era stato sradicato dalla frana (video Ansa).