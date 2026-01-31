Louis Tomlinson: l’ex One Direction si reinventa da solista

Il nuovo album di inediti dell’ex One Directioni Louis Tomlinson, How did I get there? debutta al primo posto della classifica Cd, Vinili e Musicassette e al secondo della classifica FIMI/NIQ degli album più venduti della settimana.

Nel terzo disco solista Tomlinson propone un discreto mix tra pop, funky, accenni di psichedelia e indie-pop. A trainare il disco, i primi due singoli, Lemonade e Imposter. Per questo album, Louis ha iniziato a raccogliere alcune idee nel cuore della campagna inglese, per poi trasferirsi a Santa Teresa, in Costa Rica, dove all’inizio del 2025 ha trascorso tre settimane dedicate alla scrittura e alla registrazione insieme al suo principale collaboratore e co-produttore Nico Rebscher. L’atmosfera unica del luogo ha contribuito a plasmare il nuovo progetto.

Tomlinson sarà in Italia ad aprile: giovedì 9 a BOLOGNA – Unipol Arena e venerdì 10 a MILANO – Unipol Forum.

Al The Zane Lowe Show su Apple Music 1 il cantante ha dichiarato: «Ho amato ogni secondo negli One Direction, ma dopo c’è stata tanto da fare in termini di crescita. Con la band c’era sempre qualcuno ad aiutarci in molte cose. E rivendicare la mia indipendenza è stata una missione che ha richiesto un po’ di tempo. Avevo anche delle cose complicate in famiglia da affrontare. Ricordo che allora ero molto frustrato, sono grato a me stesso di essermi dato tempo e non essermi buttato in qualcosa troppo in fretta. Anche se, onestamente, riascoltando Walls, mi viene da dire che avrei potuto prendermi più tempo. Quel primo disco è indeciso» spiega.

«I miei fan sanno quanto sono grato nei loro confronti e cerco sempre di ringraziarli il più spesso possibile. È anche per questo che mi sono preso del tempo per questo disco, perché spesso mi trovo in questa sorta di pentola a pressione del “dobbiamo consegnare il disco più o meno entro questa data”. È stato bello prendersi il tempo e avere lo spazio per poter sbagliare e trovare i confini del disco. È la prima volta che realizzo davvero un album godendomi il processo dall’inizio alla fine. Perché, come dicevo, di solito ci sono scadenze, c’è pressione. Il solito “abbiamo il singolo?”».



